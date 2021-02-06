Lexus показал тизер новой модели

Концепт-кар Lexus. Тизер: Lexus

Компания Lexus готовит к премьере новую модель, которая должна продемонстрировать видение марки и ее стратегию на ближайшие годы.

Концепт-кар дебютирует весной этого года. Тогда же компания планирует рассказать о новой стратегии развития бренда.

На опубликованном в Сети тизере можно увидеть дверь багажного отделения автомобиля с компактным спойлером, узкими светодиодными фонарями и подсвечиваемой надписью с названием марки.

В основу прототипа ляжет платформа e-TNGA (электрическая версия новой глобальной архитектуры Toyota). Электрокар станет первым в линейке Lexus, который оснастят абсолютно новой системой полного привода Direct4, подразумевающим установку отдельного электромотора на каждом колесе.

О том, как будет называться новый концептуальный электрокар японского автопроизводителя, не сообщается.