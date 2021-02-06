Домой Автоновости Lexus показал тизер новой модели

Lexus показал тизер новой модели

От: Ростислав Архипов
Концепт-кар Lexus. Тизер: Lexus

Компания Lexus готовит к премьере новую модель, которая должна продемонстрировать видение марки и ее стратегию на ближайшие годы. 

Концепт-кар дебютирует весной этого года. Тогда же компания планирует рассказать о новой стратегии развития бренда.

На опубликованном в Сети тизере можно увидеть дверь багажного отделения автомобиля с компактным спойлером, узкими светодиодными фонарями и подсвечиваемой надписью с названием марки. 

В основу прототипа ляжет платформа e-TNGA (электрическая версия новой глобальной архитектуры Toyota). Электрокар станет первым в линейке Lexus, который оснастят абсолютно новой системой полного привода Direct4, подразумевающим установку отдельного электромотора на каждом колесе. 

О том, как будет называться новый концептуальный электрокар японского автопроизводителя, не сообщается.

Сейчас читают:

© Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+