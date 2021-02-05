Второе поколение Renault Duster для РФ: новые подробности

Renault Duster 2 для России. Фото: Renault

Компания Renault раскрыла новые подробности о втором поколении кроссовера Duster, готовящемся к старту продаж в России.

Российский офис подтвердил, что новый Duster сохранит в моторной линейке дизельный двигатель. Скорее всего им останется 1,5-литровый агрегат dCi, которым комплектовалось первое поколение. Такие кроссоверы будут продавать исключительно в полноприводной версии.

Накануне дизельный Duster испытали в ходе внутризаводского краш-теста по методике ODB65 (фронтальный удар о деформируемый барьер с 40-процентным перекрытием) на скорости в 65 километров в час. Как стало известно Daily-Motor.Ru, кроссовер продемонстрировал хороший результат, заработав 14,55 балла из 16 возможных, что соответствует оценке в 4 звезды.

К сожалению, ни видеоматериалами с испытаний, ни даже фотографиями автопроизводитель не поделился. Сейчас в Сети есть только один ролик с краш-тестом европейского Dacia Duster, датированный 2017 годом. Кстати, тогда кроссовер заработал в испытаниях на безопасность только три звезды.

Также стало известно, что в богатых версиях российский Duster новой генерации получит то, чего не было у его предшественника – это 6 подушек безопасности и передние ремни с преднатяжителями и ограничителями усилия.

Официальная премьера кроссовера запланирована на 11 февраля.