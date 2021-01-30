«Копейку» без пробега продают за 15 млн. рублей

Коллаж: Daily-Motor.Ru

В Сети появилось объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2101 1972 года выпуска. За машину, находящуюся в Тольятти, владелец просит 15 миллионов рублей.

Отличительной чертой «Копейки», которой, скорее всего, и обусловлена ее невероятно высокая цена, является пробег, равный всего 62 километрам. По словам продавца, автомобиль не ставился на учет и имеет оригинальные заводские пломбы и этикетки.

«За 49 лет открывалась одна водительская дверь и капот, остальное все под пломбами», – говорится в объявлении.

Автомобиль оборудован комплектующими Fiat и не оснащен ремнями безопасности. Под его капотом установлен 1,2-литровый двигатель мощностью 64 лошадиные силы, ассистирует которому механическая трансмиссия.

На момент публикации материала объявление просмотрели более 97 тысяч раз.