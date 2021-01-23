Новый Kia Sportage 2022 показали на свежих рендерах

Kia Sportage. Фото: «Колёса.ру»

Компания Kia готовится к премьере пятого поколения кроссовера Sportage. Тестовые прототипы этой модели продолжают колесить по дорогам Южной Кореи, а независимые дизайнеры, основываясь на них, рисуют рендеры.

На этот раз изображения новой генерации корейского кроссовера опубликовали наши коллеги с портала «Колёса.ру». По мнению авторов рендеров, со сменой поколений Sportage получит значительно переработанную переднюю часть кузова с более крупной радиаторной решеткой и фарами, а также новым логотипом бренда.

Пропорции автомобиля выглядят схожими с актуальной моделью, особенно в задней части. Изменению подвергнется форма бокового остекления за счет восходящей подоконной линии и другого угла наклона задних стоек.

Kia Sportage. Фото: «Колёса.ру»

В корме выделяются визуально объединенные фонари, как и нынешнего Sportage, но с более угловатой формой, которые будут светиться во всю ширину.

В основу нового поколения Kia Sportage должна лечь платформа Hyundai Tucson пятой генерации. Моторную гамму кроссовер «Киа» разделит с «Хендай», получив как бензиновые и дизельные, так и гибридные двигатели.

Даты начала продаж Kia Sportage 5 до сих пор не объявлены. По слухам, автомобиль доберется до дилеров до конца 2021 года.