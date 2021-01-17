Стало известно, как правильно заводить двигатель автомобиля в мороз

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Зимы в России – настоящее испытание для любого автомобиля, пройти которое без проблем можно только с полностью обслуженной машиной.

Эксперт портала «Прайм» Егор Васильев рассказал о том, как правильно заводить двигатель в морозную погоду.

Алгоритм, по словам специалиста, крайне простой. Перед тем, как запустить мотор в условиях крайне низких температур, необходимо проверить отключены ли все потребители энергии. Затем включается зажигание, и, дождавшись начала работы бензонасоса (характерный звук), задействуется стартер.

Для того, чтобы все эти процедуры проходили успешно даже в самые серьезные морозы эксперт рекомендует вовремя обслуживать аккумуляторную батарею автомобиля (как минимум раз в квартал), а также протирать места крепления клемм для исключения утечки тока. Не менее важно следить за качеством топлива и смазочных материалов, которые также оказывают влияние на запуск двигателя, особенно при низких температурах.

В случае, если с первого раза завести автомобиль не удалось, эксперт советует не упорствовать, рискуя залить бензином свечи, посадить аккумулятор и повредить стартер, а подождать минуту и попробовать снова.