Рестайлинговый седан Toyota Camry на первых концепт-артах

Рендер обновленной Toyota Camry 2027-2028

Один из самых известных и популярных в мире седанов D-класса может пережить неожиданное обновление. Поддержать эти слухи недавно взялись независимые дизайнеры, высказавшие в виде концепт-артов собственные предположения на тему того, как такой автомобиль будет выглядеть, когда появится в продаже.

Напомним, Toyota Camry первого поколения дебютировала в 1982 году. Модель быстро стала одной из ключевых легковых машин Toyota. Восьмое поколение с индексом XV80 представили в ноябре 2023 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Текущее поколение стало первым в истории Camry с полностью гибридной силовой гаммой.

Предположение о будущем обновлении Camry накануне появилось у авторов YouTube-канала «AutoYa». Речь идет о текущем поколении XV80, которое пока выглядит достаточно свежим и продолжает демонстрировать высокие продажи.

Возможный рестайлинг может оказаться не столько косметическим, сколько техническим. Одной из главных новинок, по предположению авторов концепт-артов, станет подключаемая гибридная установка, которая уже используется в Toyota RAV4 2026 модельного года.

Ожидается, что суммарная мощность подобной системы в Camry может составить 320 л.с., а привод будет полным. Запас хода исключительно на электричестве оценивается примерно в 80 километров по методике EPA.

Рендеры обновленной Toyota Camry 2027-2028

Внешность предполагаемого рестайлинга уже показали на компьютерных рендерах. Передняя часть седана может получить новую световую графику. С-образные дневные ходовые огни и основные фары разделят, а над ними появится единая световая полоса, совмещенная с указателями поворота.

Основная оптика при этом переместится в боковые вентиляционные отверстия переднего бампера. Рядом с фарами будут расположены вертикальные световые элементы. Сам бампер тоже изменится, а решетка радиатора получит более традиционную форму.

Изменения предполагаются и в салоне. Рулевое колесо может получить слегка переработанный дизайн, а верхнюю часть передней панели между цифровой приборной панелью и центральным экраном могут изменить. Вместо двух отдельных элементов предполагается широкий объединенный дисплей.

Авторы виртуальной визуализации также показали Camry в большом количестве вариантов окраски. Помимо разных цветов кузова, на рендерах представлены варианты с двухцветным исполнением и различными оттенками отделки салона.

Появление рестайлингового седана, по слухам, стоит ждать на рубеже 2027-2028 годов или чуть позднее. Впрочем, в самой Toyota потенциальное внеплановое обновление Camry пока никак не комментируют. Более того, недавно выяснилось, что компания собирается продлить и без того длинный жизненный цикл актуальных поколений своих моделей, растянув его с нынешних семи до десяти лет.