Следующий Honda Accord на первых неофициальных изображениях

Рендер: Burlappcar

Honda готовит обновленный Accord модельного года, но куда больше внимания сейчас привлекает возможный следующий этап развития этого знаменитого японского седана D-класса. Неофициальные изображения, выложенные в открытый доступ недавно, демонстрируют, как мог бы выглядеть Accord нового поколения, если Honda решит сохранить модель в своей линейке после появления нового Civic.

Honda Accord выпускается с 1976 года и за это время сменил десять поколений. Модель долгое время занимала в линейке Honda положение более крупного и дорогого седана по отношению к Civic, а в разные годы предлагалась в том числе с шестицилиндровыми двигателями.

Нынешний Accord уже заметно отличается от того автомобиля, который многие привыкли воспринимать как более просторную альтернативу Civic. Разница между двумя моделями постепенно сокращалась, а силовые установки стали ближе по концепции.

Ранее Accord выделялся не только большими размерами, но и возможностью выбора двигателя V6. Позднее его место занял 2-литровый турбированный мотор, который также отличался сочетанием мощности и плавности работы. Сейчас модель стала еще крупнее, однако выбор силовых установок уже не создает прежнего разрыва между Accord и Civic.

Ситуация может измениться после выхода нового поколения Civic. Как пишут инсайдеры, следующий Civic получит новую платформу, благодаря которой автомобиль может стать не только немного длиннее, но и просторнее. В таком случае более дорогому Accord будет сложнее оправдывать свое положение в модельном ряду.

Один из возможных вариантов развития – дальнейшее увеличение размеров Accord и переход модели на более высокий уровень исполнения. Сейчас этот седан имеет преимущество перед Civic по качеству отделки салона, однако это отчасти связано с недостаточно высоким уровнем интерьера нынешнего Civic, что вскоре будет исправлено.

При этом судьба Accord пока остается неопределенной. Если новый Civic окажется более современным и вместительным автомобилем при меньшей цене, спрос на старшую модель может дополнительно снизиться. Это, в свою очередь, способно заставить Honda пересмотреть дальнейшие планы относительно седана D-класса. Но если 4-дверка сохранится в модельном ряду компании, то как она может выглядеть?

Рендер: Burlappcar

На представленных неофициальных изображениях показана возможная внешность Accord следующего поколения. Судя по ним, за основу будет взят концепт-кар, представленный в начале этого лета.

У него серийный седан может унаследовать необычное оформление ДХО, форму капота и конструкцию решетки радиатора. Впрочем, реальный автомобиль, если Honda примет решение о его выпуске, может заметно отличаться того, что сейчас показано на рендерах.

Рендер: Burlappcar

По прогнозам зарубежных изданий, новое поколение Accord, если оно действительно появится с учетом всех текущих вводных, может дебютировать примерно в 2029 году. Впрочем, в самой Honda об этом проекте предпочитают хранить молчание.

Сейчас компания занята разработкой нового поколения своего кроссовера-бестселлера CR-V. Недавно его удалось запечатлеть во время испытаний в Штатах. Предполагается, что премьера этой модели состоится в конце следующего года, а продажи начнутся в 2028-м.