Cамые неэкономичные японские автомобили 2026 года: Toyota Group доминирует

Накануне мы рассказывали о том, что в Японии составили рейтинг наиболее экономичных моделей местного автопрома, где лидирующие позиции заняли автомобили Toyota. Но теперь в прессе появилась еще одна подборка, которая носит кардинально иной характер, но лидерами в ней вновь оказались модели Toyota Group.

Японские СМИ сформировали рейтинг десяти автомобилей японского производства с самым высоким расходом топлива по стандарту WLTC. В список вошли преимущественно крупные внедорожники, кемперы и спортивные автомобили, для которых экономичность не является главным приоритетом. Toyota Group представлена в рейтинге сразу семью моделями, а остальные позиции заняли автомобили Nissan.

10 самых неэкономичных автомобилей в Японии

Toyota Land Cruiser 250 – 13,33 л/100 км Lexus GX550 – 12,82 л/100 км Lexus LX600 – 12,50 л/100 км Toyota Hiace – 12,20 л/100 км Nissan Caravan – 11,76 л/100 км Toyota Land Cruiser FJ – 11,49 л/100 км Nissan Fairlady Z – 11,11 л/100 км Lexus LX700h – 10,75 л/100 км Toyota Land Cruiser 300 – 10,64 л/100 км Nissan Skyline – 10,00 л/100 км

Toyota Land Cruiser 250 оказался самым неэкономичным автомобилем рейтинга. Его средний расход составляет 13,33 л/100 км. Далее расположились Lexus GX550 с показателем 12,82 л/100 км и Lexus LX600, которому требуется 12,50 л/100 км.

Четвертое место занял Toyota Hiace – 12,20 л/100 км. За ним следует Nissan Caravan с расходом 11,76 л/100 км. Toyota Land Cruiser FJ расположился на шестой позиции с показателем 11,49 л/100 км.

Вторая половина рейтинга начинается с Nissan Fairlady Z – 11,11 л/100 км. Гибридный Lexus LX700h занял восьмое место, показав 10,75 л/100 км. Toyota Land Cruiser 300 оказался девятым с расходом 10,64 л/100 км, а Nissan Skyline замкнул десятку с результатом 10,00 л/100 км.

Всего в рейтинге представлены семь моделей Toyota Group. В эту группу входят Toyota и принадлежащий ей премиальный бренд Lexus. Высокая доля концерна объясняется широким модельным рядом, в котором есть крупные внедорожники, коммерческие автомобили и спортивные модели.

Помимо Toyota Group, в список попали только автомобили Nissan. Среди них есть кемпер Nissan Caravan и спортивные модели Fairlady Z и Skyline.