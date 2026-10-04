Опубликован список самых экономичных японских автомобилей на 2026 год

В современных реалиях топливная экономичность автомобиля может быть одним из главных критериев его покупки, особенно на фоне дефицита топлива в некоторых странах. Накануне в Японии был опубликован рейтинг самых экономичных легковых автомобилей на 2026 год (не включает кей-кары).

Toyota заняла восемь мест в первой десятке благодаря гибридным силовым установкам, тогда как Honda и Nissan представили по одной модели. Все автомобили первой десятки расходуют менее 5 л/100 км, а средний показатель для 20 лучших моделей составил 4,13 л/100 км.

Топ-10 самых экономичных автомобилей в Японии в 2026 году

Toyota Yaris Hybrid – 2,78 л/100 км Toyota Aqua Hybrid – 2,92 л/100 км Toyota Prius Hybrid – 3,07 л/100 км Toyota Yaris Cross Hybrid – 3,25 л/100 км Honda Fit e:HEV – 3,31 л/100 км Toyota Corolla Hybrid – 3,36 л/100 км Toyota Corolla Touring Hybrid – 3,39 л/100 км Toyota Corolla Sport Hybrid – 3,46 л/100 км Nissan Note e-Power – 3,52 л/100 км Toyota Sienta Hybrid – 3,52 л/100 км

Таким образом, вся первая десятка представлена гибридными автомобилями. Восемь позиций принадлежат Toyota, что можно напрямую связать с активным развитием гибридных технологий японской марки. В этом году Toyota продолжает повышать эффективность своих гибридных систем и, судя по результатам, добилась большого прогресса.

Среди автомобилей других производителей выделились Honda Fit и Nissan Note. Fit получил гибридную систему e:HEV, тогда как Note оснащен технологией e-Power. Показатели Honda Fit e:HEV оказались близки к результатам моделей Toyota, что позволило ему войти в первую пятерку.

Вторая десятка рейтинга также преимущественно состоит из гибридных моделей и включила в себя автомобили Suzuki, Toyota, Daihatsu, Lexus, Nissan и Honda.

Самые экономичные автомобили Японии 2026 года: места 11–20