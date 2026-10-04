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Mitsubishi Outlander нового поколения выйдет в 2028 году: что о нем известно

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Раскрыты подробности о следующей генерации кроссовера-бестселлера Mitsubishi

Mitsubishi Outlander нового поколения выйдет в 2028 году: что о нем известно
Независимый рендер нового Mitsubishi Outlander 2028

Один из самых известных представителей сегмента семейных SUV близок к плановой смене поколения. Mitsubishi готовит следующую генерацию Outlander, дебют которой может состояться уже в ближайшие несколько лет. Кроссовер должен получить переработанную внешность, более технологичную переднюю часть и модернизированную систему полного привода. Главным техническим изменением может оказаться обновленная подключаемая гибридная система. Что известно об этом проекте – в нашем материале.

Напомним, Mitsubishi Outlander впервые увидел свет в далеком 2001 году и прошел через несколько поколений. Нынешняя генерация дебютировала в 2021 году, а в 2024-м пережила крупное обновление.

Если верить независимому рендеру, опубликованному в японской прессе (изображение в заглавии статьи), внешность нового Outlander будет выполнена под влиянием концепта Elevance. Передняя часть станет более технологичной: центральное место займет крупная черная декоративная панель, которую дополнят узкие светодиодные полосы. Фары расположат вертикально, а количество хромированных элементов сократится.

Нижняя часть передка получит крупную решетку радиатора и бампер с металлическими защитными пластинами. Боковой профиль станет более мускулистым благодаря выраженным линиям кузова. 

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Еще одним направлением модернизации почти наверняка станет система полного привода S-AWC. Для нового поколения заявлена более совершенная версия системы, рассчитанная на повышение внедорожных возможностей и устойчивости автомобиля.

Главные технические изменения ожидаются в подключаемой гибридной установке PHEV. Mitsubishi сохранит ее в качестве основной силовой схемы, а емкость тяговой батареи увеличится с 20 до 22,7 кВт/ч. Запас хода на электротяге, по прогнозам японских СМИ, достигнет 106 км.

Схема электропривода может стать более сложной. На передней оси будут установлены два независимых электромотора – по одному с каждой стороны. Задняя ось получит еще два электромотора, работающих в связке с системой активного управления углом поворота AYC.

Четырехмоторная схема должна обеспечить улучшенные характеристики полного привода и более эффективное управление тягой на каждом из колес. В сочетании с системой полного привода S-AWC это станет одним из ключевых технических отличий будущего Outlander.

Официальный дебют нового Mitsubishi Outlander должег состояться в 2028 году.

Фото:Motor-Fan

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