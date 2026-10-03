Представлен кемпер Roadfans Rocker 680 на базе Fiat: спальня, санузел и гараж-кладовая 

Европа – место, где любят путешествовать на автодомах и кемперах. Спрос на такие машины в «Старом Свете» только растет. И на него вынуждены отвечать местные производители. Одной из них является компания Roadfans, которая накануне представила полуинтегрированный автодом Rocker 680. Особенностью машины является относительно невысокая для европейского рынка кемперов базовая цена.

Автомобиль построен на шасси Fiat Ducato, имеет длину 6,75 метра и отличается сравнительно узким кузовом шириной 2,20 метра. Несмотря на компактные размеры, внутри предусмотрены спальня, отдельный санузел и даже вместительный гараж-кладовая.

В задней части расположены две продольные кровати размером 200×82 см каждая. С помощью специального удлинителя их можно объединить в одно большое спальное место. Вокруг кроватей предусмотрены шкафы и полки для хранения вещей.

Под спальней находится грузовой отсек, доступ к которому обеспечивают люки с обеих сторон кузова. В него можно убрать кемпинговую мебель, кабели и другое оборудование для отдыха.

Между спальней и гостиной размещен санузел. Несмотря на небольшую ширину кузова, здесь удалось установить отдельную душевую кабину, поворотный кассетный туалет и выдвижную раковину.

Кухня находится напротив ванной комнаты и занимает минимум пространства. В ее состав входят раковина и трехконфорочная газовая плита. Рабочей поверхности немного, поэтому для приготовления еды можно использовать обеденный стол или закрытую стеклянную поверхность плиты. Для хранения продуктов предусмотрен 142-литровый холодильник с отдельной морозильной камерой.

Жилая зона расположена в передней части. Поворотные кресла водителя и переднего пассажира разворачиваются в сторону салона и вместе с диваном формируют место для четырех человек. Всего в Rocker 680 предусмотрены четыре ремня безопасности и два спальных места.

Над кабиной установлена панорамная крыша, а большие световые люки пропускают в салон много естественного света. Откидной кровати в передней части нет, поэтому планировка рассчитана прежде всего на двух человек.

Система водоснабжения включает бак чистой воды объемом 110 литров, включая бойлер. Для сточных вод предусмотрен изолированный и обогреваемый бак на 95 литров. За отопление отвечает Truma Combi 6, а в газовом отсеке размещаются два баллона по 11 кг.

Основой служит Fiat Ducato с двигателем мощностью 140 л.с. В стандартную комплектацию входит шестиступенчатая механическая коробка передач, а за дополнительную плату можно заказать автоматическую трансмиссию. Полная допустимая масса автомобиля составляет 3500 кг.

Относительно невысокую цену создатели этого кемпера объясняют особенностями своей бизнес-модели. Компания не занимается самостоятельным производством автодомов, а заказывает их у известных производителей и продает под собственным брендом.

Большие объемы выпуска и стандартизированная комплектация позволили компании удерживать стоимость Rocker 680 ниже отметки 60 тысяч евро (59 тысяч 999 евро или примерно 5,6 млн рублей по нынешнему курсу).