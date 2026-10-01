Какие японские автомобили все еще выпускают в самой Японии

За последние десять лет география производства новых автомобилей в мире заметно изменилась. Крупные мировые производители переносят часть выпуска в Китай, Таиланд и другие страны, где производство обходится дешевле. Volkswagen и Volvo сейчас выпускают значительную часть моделей в Китае, а Mazda, Hyundai и Kia также используют китайские заводы.

Японские компании тоже активно размещают производство за пределами страны. Isuzu, Nissan и Mitsubishi выпускают пикапы и внедорожники в Таиланде. Однако у многих японских брендов по-прежнему остается широкий ассортимент моделей, собираемых непосредственно в Японии.

Австралийский портал «Drive» назвал модели японских автомобилей, которые все еще собирают на территории «Страны восходящего солнца». Оказалось, что их количество все еще достаточно.

Honda

Honda продолжает производить в Японии Civic, Prelude, HR-V и ZR-V. Две другие известные модели марки, CR-V и Accord, для отдельных рынков выпускаются в Таиланде.

Lexus

Все модели Lexus, представленные на большинстве мировых рынков, производятся в Японии. В этот список входят ES, GX, LBX, LC, LM, LS, LX, NX, RX, RZ и UX.

Для премиального бренда японская сборка сохраняется практически по всей модельной линейке.

Mazda

Японские заводы Mazda продолжают выпускать Mazda 3 и MX-5, а также кроссоверы CX-30, CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90.

География производства ряда других моделей отличается. Электромобили CX-6e и Mazda 6e выпускаются в Китае, а пикап BT-50 и компактная Mazda 2 производятся в Таиланде.

Mitsubishi

Mitsubishi сохраняет японское производство Outlander. У остальных моделей ситуация отличается: ASX выпускается в Испании на предприятии партнера по альянсу Renault, пикап Triton собирают в Таиланде, а новое поколение Pajero также будет производиться в Таиланде.

Nissan

В Японии Nissan выпускает электромобиль Ariya, внедорожники Patrol и X-Trail, а также спортивный автомобиль Z. Qashqai производят в Великобритании, тогда как пикап Navara собирают в Таиланде.

Subaru

Все модели Subaru, продаваемые сейчас на мировом рынке, производятся в Японии. В список входят электрические Trailseeker и Solterra, спортивные WRX и BRZ, компактная Impreza, а также кроссоверы Outback, Forester и Crosstrek.

Японская сборка сохраняется и для нового электрического спортивного кроссовера Uncharted.

Suzuki

В Японии продолжают выпускать компактные Suzuki Ignis, Jimny и Swift. Производство других моделей распределено между несколькими странами.

Vitara собирается в Венгрии, электрическая eVitara – в Индии, а компактный кроссовер Fronx также выпускается в Индии.

Toyota

Toyota сохраняет в Японии производство значительной части автомобилей. В стране выпускаются bZ4X, Camry, Corolla Cross, Corolla, GR86, HiAce, Land Cruiser 70-й и 300-й серий, Prado, RAV4, Yaris и Yaris Cross.

В то же время два популярных представителя линейки Toyota для некоторых рынков производятся за пределами Японии. Речь идет о большом внедорожнике Fortuner и пикапе Hilux, сборка которых осуществляется в Таиланде.

Ранее стало известно, что японские автогиганты могут перейти к единому стандарту деталей на фоне давления со стороны Китая.