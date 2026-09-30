Кроссовер Lexus RX получил доработанное шасси и новое оснащение

Обновленный Lexus RX 2027

Lexus представила частично обновленный RX, который получил доработки ходовой части и ряд новых функций. Инженеры переработали настройки шасси после испытаний на Нюрбургринге, уделив внимание управляемости, устойчивости и плавности хода. Продажи обновленного кроссовера в Японии стартовали сегодня, 30 сентября, цены начинаются от 7 миллионов иен.

Lexus RX первой итерации справил дебют в 1997 году и стал одной из первых моделей марки в сегменте премиальных кроссоверов. В дальнейшем RX превратился в одну из ключевых моделей Lexus и получил несколько поколений. Нынешняя генерация дебютировала в 2022 году.

Основная работа над ходовой частью обновленного RX проводилась на базе решений, разработанных в Техническом центре Toyota в Шимояме. После этого настройки дополнительно проверили на Нюрбургринге, где автомобиль столкнулся с более сложными дорожными условиями.

Инженеры скорректировали характеристики демпфирования адаптивной регулируемой подвески AVS, а также настройки электроусилителя руля EPS и системы динамического подруливания задних колес DRS. Целью доработок стало более линейное и естественное поведение автомобиля, а также плавное управление кузовом на неровностях.

Обновленный Lexus RX 2027

Внешние изменения оказались минимальными. Для версии L появился новый вариант окраски White Nova Glass Flake. Покупатели RX в исполнении F SPORT Performance и F SPORT теперь могут заказать тормозные суппорты красного цвета.

Список стандартного оснащения тоже расширился. Все версии RX получили функцию инфракрасной фильтрации передних дверных стекол, которая должна повысить комфорт в салоне. Система удержания тормоза теперь использует функцию памяти в режиме ожидания и сохраняет выбранные настройки с момента включения зажигания.

Версии RX350h и RX350 дополнительно получили цифровое зеркало заднего вида и видеорегистратор с записью изображения с передней и задней камер. Ранее это оснащение уже было доступно для RX500h и RX450h+.

В японской линейке стоимость RX350 начинается от 7 миллиона иен за версию с передним приводом (3,7 млн рублей). На противоположном конце диапазона находится RX500h F SPORT Performance с полным приводом – за него в Японии просят 9,29 миллиона иен (без малого 5 миллионов рублей по текущему курсу валют).