7 автомобилей с моторами V6, способных пройти более 400 тысяч км

Toyota Avalon 2026

Шестицилиндровые атмосферные двигатели постепенно становятся редкостью, уступая место турбированным четырехцилиндровым агрегатам. Однако исследование iSeeCars показывает, что некоторые модели с V6 заметно чаще других достигают пробега в 250 тысяч миль, или около 402 тысяч километров. В число лидеров вошли несколько Toyota, Lexus, Honda и Acura, причем значительная часть результатов связана с атмосферными японскими V6.

Исследование iSeeCars за 2026 год основано почти на анализе почти 400 миллионов автомобилей и оценивает вероятность достижения пробега 250 тысяч миль. В среднем автомобили достигают этого показателя значительно реже, чем модели из верхней части рейтинга. У исследования есть ограничение: статистика не разделяет модельные годы и поколения, а некоторые автомобили выпускались с разными силовыми установками.

Toyota Tacoma

Toyota «делегировала» в этот рейтинг свой «утилитарник» Tacoma. Пикап занимает шестое место среди всех автомобилей с вероятностью достижения 250 тысяч миль на уровне 25%. Это в 4,6 раза выше среднего показателя. Репутацию Tacoma особенно укрепили автомобили предыдущих поколений, многие из которых оснащались атмосферным 3,5-литровым V6.

Нынешняя Tacoma с 2024 модельного года перешла на турбированный четырехцилиндровый двигатель, поэтому основная часть статистики, вероятно, относится к прежнему поколению. Долгосрочных данных по новой силовой установке пока недостаточно, чтобы сопоставить ее ресурс с предыдущим V6.

Toyota 4Runner

Еще один хороший результат в копилку Toyota принес внедорожник 4Runner. В итоговом рейтинге внедорожник занимает третье место среди всех моделей с вероятностью достижения 250 тысяч миль в 33,1%. Это в 6,2 раза выше среднего показателя.

С 2025 модельного года 4Runner получил новый 2,4-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель вместо атмосферного 4-литрового V6. Поэтому высокие показатели долговечности в исследовании в основном относятся к предыдущему поколению, выпускавшемуся практически без серьезных изменений с 2010 по 2024 год.

Toyota Avalon

Хорошо показала себя с точки зрения выносливости еще одна Toyota – седан Avalon. Несмотря на завершение производства, машина занимает восьмое место среди всех автомобилей в исследовании iSeeCars. Вероятность достижения пробега в 250 тысяч миль (402 тысячи км) составляет 23,2%, что в 4,3 раза выше среднего показателя. В последние годы модель предлагалась с 3,5-литровым V6 либо четырехцилиндровой гибридной силовой установкой.

Lexus IS

Lexus IS также продемонстрировал высокий результат. Вероятность того, что автомобиль достигнет отметки в 250 тысяч миль, составляет 17,5%, что в 3,3 раза выше среднего показателя.

Последние более 20 лет Lexus IS 350 оснащался атмосферным 3,5-литровым V6. Именно эта силовая установка остается главным представителем шестицилиндровой архитектуры в современной линейке IS и сочетает высокую отдачу с показателями долговечности, которые, вероятно, и нашли отражение в этом исследовании.

Honda Pilot и Ridgeline, а также Acura MDX

У Honda сразу несколько моделей попали в число автомобилей с высокими показателями долговечности. Honda Pilot занял 16-е место в общем рейтинге: вероятность достижения 250 тысяч миль составляет 14,3%. У пикапа Honda Ridgeline показатель равен 13,7%, что соответствует 17-й позиции, а Acura MDX с V6 занимает 19-е место с результатом 13,1%.

Pilot, Ridgeline и MDX имеют общие технические решения, включая атмосферные V6. Поэтому три модели логично рассматривать вместе, хотя статистические показатели у каждой из них различаются.

Ridgeline остается одной из старейших моделей Honda. Для пикапа готовится новое поколение, которое могут представить в 2028 году, причем шестицилиндровый двигатель, по имеющимся прогнозам, сохранится. Альтернативным вариантом для него называют гибридную силовую установку.