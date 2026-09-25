Рестайлинговый Mitsubishi L200/Triton представили

Независимый рендер нового Mitsubishi L200/Triton 2028

Mitsubishi L200/Triton шестого поколения может получить масштабное обновление после 2028 года. Поводом для пересмотра внешности и оснащения станет не только возраст нынешней модели, но и появление нового Pajero, который теперь занимает флагманскую позицию в линейке марки. Заставить поторопиться компанию с рестайлингом ее популярного пикапа также может усиление конкуренции со стороны обновленного Toyota Hilux, уже вышедшего в продажу.

Mitsubishi L200 ведет историю с 1978 года и за несколько десятилетий прошел несколько поколений, сохраняя статус одного из ключевых пикапов марки. Шестое поколение пикапа представили в 2023 году, а в 2024-м модель вернулась на японский рынок после продолжительного перерыва.

Главные изменения в рамках будущей модернизации могут прийтись на переднюю часть кузова (как на рендере выше). Базовую конструкцию с салоном, дверями и грузовым отсеком, вероятно, сохранят, а сам рестайлинг станет более глубоким по сравнению с обычным обновлением внешности.

На идею обновленного дизайна может повлиять новый Pajero, мировая премьера которого состоялась 2 сентября 2026 года. Возрожденный внедорожник получил статус флагмана нового поколения Mitsubishi. Продажи в Таиланде должны начаться в октябре, в Японии – 7 декабря, после чего с 2027 года модель планируют постепенно вывести примерно на 100 мировых рынков.

У Pajero используется усиленная лестничная рама с увеличенной долей высокопрочных стальных элементов и расширенным поперечным сечением. Спереди установлена двухрычажная подвеска, сзади – новая пятирычажная жесткая конструкция. L200/Triton и Pajero объединяет рамная архитектура, поэтому часть решений флагманского внедорожника может найти применение и в будущем пикапе.

Наиболее заметной частью обновления может стать передняя панель. Новый Pajero получил Т-образную светотехнику и горизонтальную решетку радиатора, а в перспективном L200/Triton могут появиться схожие светодиодные элементы и дальнейшее развитие фирменной концепции Dynamic Shield.

У нынешнего пикапа дневные ходовые огни расположены выше трех основных фар. Изменение архитектуры оптики способно полностью изменить восприятие передней части без необходимости менять основные элементы кузова. Заднюю часть, напротив, могут обновить менее масштабно – речь идет об изменении светодиодной графики фонарей и отделки двери грузового отсека. Более дорогие версии могут получить новые колесные диски и дополнительные цвета кузова.

Перемены ожидаются и в салоне. Возрожденный Pajero продемонстрировал переход Mitsubishi к более цифровому оформлению: приборная панель получила мультиметр с отображением высоты, направления движения, температуры, углов тангажа и крена, а также параметров работы AYC. Центральное место в его салоне занимает монолитная панель с двумя 14,3-дюймовыми экранами, хотя для некоторых комплектаций предусмотрены дисплеи диагональю 12,3 дюйма.

L200/Triton сегодня располагает только 9-дюймовым экраном, поэтому при крупной модернизации пикап может получить более крупную мультимедийную систему, цифровую приборную панель и новое оформление сидений. Полного переноса решений Pajero все же ожидать не стоит: внедорожник и пикап рассчитаны на разные задачи, поэтому часть технологий может остаться эксклюзивной для флагманской модели.

Сам L200/Triton уже получил промежуточные изменения. О них Mitsubishi объявила в январе 2026 года. В число доработок вошли изменения ходовой части и высокоэффективные амортизаторы спереди и сзади рамы, сделавшие акцент на улучшении поведения автомобиля в движении.

Насколько далеко Mitsubishi зайдет в переносе стилистики и технологий нового Pajero на L200/Triton, станет понятно ближе к 2028 году.