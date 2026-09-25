Volvo, Audi и Cadillac вошли в тройку самых ненадежных новых автомобилей этого года

Audi Q7 2026

Авторитетный американский портал US News составил список новых автомобилей 2026 модельного года с наиболее низкими прогнозируемыми показателями надежности. В основу оценки легли данные аналитиков JD Power, сформированные с учетом первоначальных отзывов владельцев. Примечательно, но в тройку худших вошли представители модельных рядов Volvo, Audi и Cadillac.

Для автомобилей с одинаковыми показателями американские журналисты использовали собственный показатель Value, учитывающий расходы на владение. Поэтому идентичный результат в этом антирейтинге не объединяет все эти автомобили, располагая их на разных позициях.

Самым ненадежным новым автомобилем этого года был признан Volvo EX30, заработавший всего 63 балла из 100. Журналисты отмечают привлекательный дизайн, качественные материалы, просторные передние кресла машины, а также динамику и быструю зарядку. Среди недостатков названы максимальный запас хода (420 км), тесный второй ряд и небольшой багажник. Еще одной особенностью стала концентрация большинства функций на центральном сенсорном экране.

Audi Q7 набрал всего 66 баллов. Трехрядный SUV выделяется дизайном, управляемостью, плавностью хода и стандартным полным приводом. Для модели доступны два двигателя, однако третьему ряду, по мнению американских экспертов, не хватает пространства, а объем багажника уступает некоторым конкурентам.

Столько же баллов – 66 – получил электрический Cadillac Lyriq. В обзорах этой модели журналисты выделяют его дизайн, комфорт, просторный салон и запас мощности, особенно в версии с двумя электромоторами, но, как показывает результат исследования надежности, с этой дисциплиной у него все не так хорошо, как с другими.

Infiniti QX80 также заработал 66 баллов. Большой внедорожник отличается высокой мощностью, возможностью буксировки значительного груза и просторным салоном. Среди замечаний издание называет высокую стартовую цену и не самую высокую плавность хода. А судя по оценке JD Power, у модели есть также проблемы с надежностью.

Kia EV9 оказался следующим в списке с 67 баллами. Электрический трехрядный SUV получил положительные оценки за просторный салон, оснащение и плавность хода. Максимальный запас хода составляет 491 км, а гарантия Kia названа одним из факторов, который способен хоть немного снизить опасения покупателей по поводу надежности.

Замкнул представленную шестерку Mazda CX-70 с результатом 69 баллов. Модель появилась на рынке недавно, и американская автомобильная пресса отмечает, что ей еще предстоит решить ряд вопросов, связанных с конкурентоспособностью. Среди претензий издание выделяет не только не самую высокую надежность, но и стоимость самой машины и уровень технологий в салоне.

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