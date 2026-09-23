Автомобили Mercedes, BMW и Audi оказались одними из худших среди люксовых по выносливости

Автомобили знаменитой немецкой тройки Mercedes-Benz, BMW и Audi остаются одними из самых желанных среди покупателей во всем мире в сегменте люксовых моделей, однако, как показало недавнее исследование iSeeCars, они также являются одними из самых малоресурсных в сравнении с конкурентами.

iSeeCars использует статистику большого массива автомобилей для оценки вероятности достижения определенного пробега. Показатель позволяет сравнить частоту достижения экстремально большого пробега между различными марками.

Новое исследование этого издания охватило более 395 миллионов автомобилей и продемонстрировало, насколько редко машины достигают пробега в 250 тысяч миль, или около 400 тысяч км. Средний показатель по всем маркам составил 5,4%, а среди премиальных брендов он оказался заметно ниже. Mercedes-Benz и Volvo достигли отметки 2,6%, Tesla – 3,3%, а BMW и Audi и вовсе довольствовались результатом всего в 0,5%.

Средний результат 5,4% означает, что до отметки 400 тысяч километров добирается примерно один автомобиль из 19. Поэтому показатель нельзя напрямую воспринимать как оценку ресурса двигателя, коробки передач или конкретной модели.

У Mercedes-Benz вероятность достижения 250 тысяч миль (около 400 тысяч км) составила 2,6%. Для BMW и Audi результат оказался еще ниже – по 0,5%, то есть примерно один автомобиль из 200. Результат Volvo составил 2,6%, а Tesla – 3,3%.

В отдельной статистике iSeeCars массовые марки показывают средний результат 5,8%, тогда как у премиальных брендов он составляет только 3,4%.

Одним из возможных объяснений такого положения дел исследователи называют особенности эксплуатации: владельцы дорогих автомобилей в среднем проезжают меньше километров в год, поэтому машине требуется больше времени для достижения экстремального пробега.

На фоне немецких марок заметно выделяются Lexus и Acura. Для Lexus вероятность достижения 250 тысяч миль/400 тысяч км составляет 14,4%, для Acura – 9,5%. Эти показатели значительно выше среднего значения среди премиальных производителей.

Между тем, недавно мы составили рейтинг из трех автопроизводителей, автомобили которых на больших пробегах требуют самого недорогого ремонта. Как ни странно, весь топ лучших оказался оккупирован японскими марками.