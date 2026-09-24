Возрожденный Mitsubishi Pajero Mini на новом концепт-арте

Mitsubishi Pajero Mini может вернуться в модельный ряд марки после многолетнего перерыва. Поводом для возобновления слухов об этом проекте стали силуэты двух будущих внедорожников, показанные Mitsubishi в среднесрочном и долгосрочном планах развития. Накануне концепт-арт этого внедорожника был представлен независимым дизайнером из Японии.

Напомним, Mitsubishi Pajero Mini появился в 1994 году как компактный трехдверный кей-кар, стилистически связанный с полноразмерным Pajero. Второе поколение модели дебютировало в 1998 году и выпускалось до 2013 года. После завершения производства название Pajero Mini более 13 лет не использовалось для серийного автомобиля, но с возвращением оригинального Pajero все может измениться.

Инфографика: Nissan

В мае 2026 года Mitsubishi представила новый среднесрочный и долгосрочный план развития, в котором фигурировали силуэты двух будущих SUV – «маленького внедорожника» и «компактного внедорожника» (изображение выше). Один из них, по слухам, рассматривается как возможный преемник Pajero Mini.

Дизайнерский канал TokiDezign создал собственную визуальную концепцию будущей модели, опираясь на второе поколение Pajero Mini и ранее представленный классический Pajero новой генерации. Виртуальный автомобиль получил более высокую линию капота и лобового стекла, а боковые элементы передней части оказались стилистически связаны с дизайном старшего брата.

Авторы эскиза не стали просто уменьшать полноразмерный внедорожник. Передняя часть получила собственную композицию с рельефным бампером и четко очерченными элементами, которые должны подчеркнуть объем небольшого кузова. Внешность получилась заметно более грубой и выразительной, чем у Suzuki Hustler или Daihatsu Taft, которые рассматриваются в качестве ориентиров для сравнения и потенциальных конкурентов.

Еще одно предполагаемое изменение касается конструкции кузова. Первые два поколения Pajero Mini были трехдверными, тогда как потенциальный будущий автомобиль на эскизе выполнен с пятью дверями.

Для нового формата ожидается платформа, родственная той, которую используют компакты Mitsubishi Dayz и eK Cross, а сам автомобиль рассматривается как кроссовер на легковой архитектуре, а не рамный внедорожник уровня Suzuki Jimny или оригинального возрожденного Pajero.

Когда машина появится в продаже, пока сказать сложно, но, учитывая намеки Mitsubishi и отсутствие необходимости создания новой платформы, премьера автомобиля может состояться в ближайшие пару лет.