Рестайлинговый Lexus NX может резко взлететь в цене

Обновленный Lexus NX 2027

В начале сентября кроссовер Lexus NX прошел через плановое обновление. Продажи реформенного «паркетника» начнутся в конце этого года, но будущий ориентировочный прайс-лист для этой модели уже раскрыт. Японские инсайдеры пообещали, что машина лишится прошлой базовой версии и станет заметно дороже предшественницы.

Напомним, Lexus NX появился на свет еще в далеком 2014 году как среднеразмерный кроссовер марки, впоследствии автомобиль расположился между моделями UX и более крупным RX. Второе поколение модели дебютировало в 2021 году, а первый крупный рестайлинг пришелся на эту осень.

Как сообщает японская пресса, для обновленного NX на местном рынке могут предложить две версии – NX350h и NX450h+, в то время как нынешняя базовая версия NX300h с передним приводом на 197 «сил», по слухам, может исчезнуть из гаммы.

Обновленный Lexus NX 2027

Если это произойдет, начальная стоимость кроссовера составит около 7 миллионов иен (примерно 3,7 млн рублей), что на 1,5 миллиона иен выше прежнего уровня (при пересчете на российскую валюту – примерно 800 тысяч рублей).

Напомним, вариант NX350h будет предлагаться в Японии с 2,5-литровой гибридной силовой установкой мощностью 245 лошадиных сил. Саму гибридную систему Lexus серьезно переработал: изменения направлены на улучшение характеристик электрифицированной части и поведения автомобиля во время движения. Помимо этой версии, для нового NX заявлена модификация NX450h+, максимальная отдача которой достигает 326 л.с..

Внешность машины получила аккуратные изменения. Передняя часть сохранила общую концепцию NX, но фары теперь интегрированы с указателями поворота и дневными ходовыми огнями. Сзади появились новые фонари с графикой в виде двойной буквы L.

Интерьер обновленного Lexus NX 2027

Салон также стал современнее. Перед водителем установлена цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а центральный экран мультимедийной системы удивил размером в 14 дюймов.

Одной из новых функций модели оказалась система Sensory Concierge. Она позволяет настраивать освещение и ароматизацию салона под предпочтения пассажиров. Комплекс Lexus Safety System+ также получил расширенные возможности, включая помощь при смене полосы движения, предотвращение столкновений, контроль состояния водителя, мониторинг слепых зон и систему кругового обзора.

Продажи обновленного Lexus NX в Японии собираются открыть до конца этого года. Впоследствии машина точно появится в России, но с учетом мощностных характеристик (гораздо выше льготных по утильсбору 160 л.с.) продавать параллельно импортированные кроссоверы практически гарантированно будут по «космическим» ценам.