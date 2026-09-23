Самый дешевый кроссовер Lexus скоро обновится и подорожает в Японии

Lexus готовится обновить свой самый недорогой кроссовер в модельной линейке – LBX. Небольшой «паркетник» переживет незначительную модернизацию. Однако по законам жанра улучшение функционала повлечет за собой неизбежное удорожание машины. Накануне японская пресса раскрыла подробности об этом проекте.

Lexus LBX дебютировал в 2023 году как самый компактный кроссовер в линейке Lexus и первая модель марки, построенная на платформе GA-B. В основу автомобиля легла архитектура, родственная Toyota Yaris, однако Lexus адаптировал ее под требования премиального бренда. С тех пор машина успела появиться по схемам «серого» импорта даже в России, где сейчас новые экземпляры предлагают к ввозу по ценам от 3,2 млн рублей и выше.

Ожидается, что обновленный LBX сохранит прежнюю силовую установку. Гибрид развивает суммарно 136 л.с., а основные изменения затронут шасси и оснащение автомобиля.

Инженеры доработают подвеску и передние амортизаторы, изменят настройки электронного усилителя рулевого управления EPS и внесут изменения в конструкцию кузова. Эти меры направлены на улучшение управляемости и общего поведения автомобиля на дороге.

Список оборудования также станет шире. В зависимости от комплектации полноцветный проекционный дисплей HUD, а также передние и задние видеорегистраторы будут входить в стандартное оснащение. Система автоматического удержания тормоза станет стандартной для всех версий.

Еще одним изменением может стать установка 12-вольтовой батареи увеличенной емкости. Lexus также подготовил новые варианты окраски кузова для японского рынка.

После обновления стартовая цена LBX в Японии составит 4,45 миллиона иен, что на 250 тысяч иен выше предыдущего базового прайса. Таким образом, при пересчете на российскую валюту по нынешнему курсу базовая стоимость машины на родном для нее рынке будет равна 2 миллионам 770 тысячам рублей.

Ранее стали известны подробности о другом, гораздо более дорогом и популярном кроссовере компании – Lexus RX. Ожидается, что машина обновится в середине 2027 года, заметно поменявшись как внешне и внутренне, так и технически.