Mazda Spirit Racing: какой может быть «идеальная Mazda3»

Независимый рендер серийной Mazda Spirit Racing 3

Mazda может расширить семейство Spirit Racing за счет высокопроизводительной версии Mazda3. Проект рассматривается как следующий серийный автомобиль спортивного суббренда после Spirit Racing Roadster, а его выход на рынок ожидается в первой половине 2027 года. Главным отличием от обычной Mazda3 станет комплекс спортивных доработок, включая усиленную подвеску, тормоза Brembo и двигатель мощностью более 300 л.с.

Mazda создала спортивный суббренд Spirit Racing в 2024 году. Подразделение связано с гоночной программой Super Taikyu и ориентировано на перенос на серийные автомобили технологий, накопленных в гонках на выносливость. Первой серийной моделью Spirit Racing стал Roadster, а следующей может стать Mazda3.

Нынешняя Mazda3 выпускается с 2019 года. Несмотря на спортивный характер дизайна, в ее японской линейке до сих пор нет версии, сопоставимой по назначению с Honda Civic Type R или Toyota GR Corolla.

Предполагаемый Spirit Racing 3 получит более агрессивный кузов с доработанной аэродинамикой. Передняя часть может отличаться специальной черной решеткой радиатора и особой эмблемой, а увеличенные воздухозаборники по краям бампера визуально сделают автомобиль ниже и шире. В задней части ожидается антикрыло в форме «гусиной шеи», разработанное с учетом опыта компании в гоночной серии Super Taikyu.

Еще одной особенностью станут 19-дюймовые черные колеса и красные тормозные суппорты. Японские СМИ также ожидают появления усиленной подвески, специальных тормозных механизмов Brembo и передних спортивных сидений RECARO. Для отделки салона предполагается использовать замшу с красной прострочкой.

Еще важнее то, что будет установлено под капотом машины. В качестве основы силовой установки высокопроизводительной Mazda3 рассматривается 2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбомотор, однако для Spirit Racing 3 его должны серьезно доработать. По предварительным данным, отдача окажется выше нынешних 250 л.с. и превысит отметку в 300 л.с.

Внешность будущей модели уже стала основой для компьютерных рендеров, созданных с учетом представленных концептов. Один из них (изображение в заглавии этой статьи) опирается на Mazda Spirit Racing 3 Concept, другой – на Mazda Spirit Racing 3 Future Concept, показанный в рамках Super Taikyu 2026 года.

Официального подтверждения серийного выпуска Spirit Racing 3 пока нет, но если проект получит зеленый свет, Mazda3 впервые получит полноценную высокопроизводительную модификацию, созданную с использованием опыта спортивного подразделения марки.