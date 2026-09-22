Nissan назвал новый X-Trail «киллером для RAV4»

Скриншот с рекламного видеоролика Nissan Rogue 2027

В США состоялась официальная премьера нового поколения кроссовера Nissan Rogue, известного на глобальном рынке как X-Trail. Один из главных бестселлеров японского автопроизводителя готовится к началу продаж.

В опубликованном накануне пресс-релизе, посвященном запуску этой модели в Штатах, Nissan напрямую сравнивал ее с актуальным Toyota RAV4, а в рекламном видеоролике, набравшем более 1 миллиона просмотров, и вовсе пошел дальше и окрестил свою новинку «киллером для RAV4», процитировав строчку из свежей статьи местного авторитетного издания «CarBuzz».

Напомним, Nissan X-Trail появился в 2000 году и за несколько поколений превратился в одну из ключевых моделей марки в сегменте среднеразмерных кроссоверов.

В США автомобиль продается под названием Rogue, тогда как на большинстве других рынков используется имя X-Trail. Гибридная система e-Power ранее уже применялась на X-Trail за пределами Северной Америки, а реформенная модель выведет эту технологию на американский рынок.

Скриншот с рекламного видеоролика Nissan Rogue 2027

Промоматериалы перед дебютом нового поколения Rogue вызвали немалый резонанс в автомобильной прессе из-за приведенной маркетологами Nissan цитаты местного сайта «CarBuzz», в которой модернизированный Rogue/X-Trail был назван «киллером для RAV4». Видеоролик, в котором появилась эта фраза, уже посмотрели более 1 миллиона человек.

Новый Nissan X-Trail 2027

Внешность кроссовера заметно изменилась в сравнении с предшественником. Передняя часть получила крупную решетку в форме сот, которая визуально объединяет фары в единый блок. Дневные ходовые огни выполнены в похожей стилистике и продолжают рисунок передней панели. Кузов сохранил квадратные пропорции, а задняя часть получила более выраженный многослойный дизайн.

Интерьер нового Nissan Rogue 2027

Интерьер выполнен с акцентом на цифровые технологии. Все версии оснащаются полностью цифровой 12,3-дюймовой приборной панелью, а центральный экран в зависимости от комплектации имеет диагональ 12,3 или 14,3 дюйма. Старшая мультимедийная система получила навигацию Google, доступ к Play Store и голосовой помощник Google Gemini AI.

Для комплектации Platinum предусмотрены аудиосистема Bose с 10 динамиками и панорамная крыша. За счет нового оборудования Nissan рассчитывает сделать салон заметно технологичнее прежней версии.

Главным техническим новшеством стала система e-Power. Она использует более эффективный 1,5-литровый двигатель и электромотор увеличенной мощности, благодаря чему топливная экономичность выросла на 15%. В Северной Америке эта технология появилась на местном Rogue впервые.

Ожидается, что переднеприводная версия Rogue/X-Trail e-Power будет расходовать в среднем 21 км/л, что соответствует примерно 4,8 л/100 км. Для полноприводной модификации заявлен показатель 19,5 км/л – около 5,1 л/100 км.

В продажу в Штатах кроссовер поступит в начале 2027 года по цене от 35 тысяч 490 долларов или без малого почти 3 миллиона рублей. Когда дебютирует глобальная версия этой модели, известная во всем мире как X-Trail, пока информации нет.