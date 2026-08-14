Праворульный Duster провалился в Австралии: в Renault переводят ответственность на поставщиков

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Новое поколение Renault Duster пока не смогло заметно укрепить позиции марки на австралийском рынке компактных внедорожников. За первые семь месяцев 2026 года модель нашла чуть более 400 покупателей, существенно уступив основным конкурентам в своем сегменте. В местном офисе Renault заявляют, что эти результаты не отражают реальный интерес к автомобилю, а главным препятствием остаются ограниченные поставки с европейского производства.

Duster появился в модельной линейке Renault и Dacia в 2010 году как доступный компактный внедорожник. Модель получила известность благодаря сочетанию относительно простой конструкции, вместительного кузова и возможности эксплуатации на дорогах с плохим покрытием. Третье поколение Duster было представлено в 2023 году и построено на архитектуре CMF-B.

На австралийском рынке Duster продается уже более года, однако за первые семь месяцев 2026 года местные дилеры реализовали только 414 автомобилей. Для сравнения, Suzuki Jimny за тот же период разошелся тиражом 4457 экземпляров, а Subaru Crosstrek – 4821 автомобиль.

В Renault Australia объясняют столь заметную разницу не отсутствием покупателей, а ограниченными объемами производства. Генеральный менеджер австралийского подразделения Глен Сили заявил, что текущие результаты Duster в целом соответствуют ожиданиям компании, однако поставки автомобилей из Европы остаются главным ограничением для дальнейшего роста.

Автомобили для Австралии производятся на заводе Dacia в румынском Миовени. В 2025 году предприятие выпустило 175 тысяч 318 автомобилей, тогда как европейские продажи одного только Duster за тот же год составили 168 тысяч 182 машины. При таком соотношении объемов производства и спроса значительная часть автомобилей фактически остается на европейском рынке.

Другие производственные площадки ситуацию существенно не меняют. Duster также выпускается в Турции, а с 2026 года его производство началось в Индии, однако автомобили с этих предприятий в основном предназначены для соответствующих региональных рынков.

По словам Сили, Renault приходится внимательно контролировать доступные запасы и учитывать особенности производственного графика. В частности, поставки не осуществляются в отдельные месяцы, включая декабрь, июнь и август, что приводит к заметным колебаниям количества автомобилей на складах.

Проблема ограниченных поставок касается не только Duster. За первые семь месяцев 2026 года Renault Australia реализовала 2 тысячи 709 автомобилей, тогда как Toyota за тот же период продала на австралийском рынке 115 тысяч 550 машин. Однако в Renault считают Австралию важным рынком для автомобилей с правым рулем.

Представитель местного офиса французского бренда утверждает, что Австралия занимает третье место среди крупнейших рынков автомобилей французской марки с правым рулем. Поэтому компания рассчитывает учитывать потребности местного подразделения при планировании производства таких моделей. Но, судя по всему, до этого момента продажи Duster актуального поколения в этой стране продолжат бить антирекорды.