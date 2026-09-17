Новый японский автодом: 6 спальных мест в 6 метрах кузова

Японская компания Nuts RV представила новую компоновку автодома Border Banks Type T. При длине всего 6,25 метра производителю удалось разместить полноценную кухню, санузел, четыре места для приема пищи и несколько спальных зон. Автомобиль рассчитан на поездки большой семьи и длительный отдых на природе.

Автодом имеет длину 6,25 метра и относится к крупным для местного рынка интегрированным кемперам. Серия Border Banks включает в себя четыре варианта планировки – Type TL, L, D и T. Новая версия Type T получила две продольные кровати в задней части салона, а общее количество спальных мест может достигать пяти или шести.

Планировка японского кемпера Nuts RV Border Banks Type T

В задней части расположены две односпальные кровати, которые при необходимости соединяются в одну большую. Длина правой составляет 1,80 метра, левой – 1,90 метра, а общая ширина объединенной кровати достигает 2,02 метра.

Еще одно спальное место находится над кабиной водителя. Здесь предусмотрена отдельная ниша размером 1,58 на 2,02 метра.

Дополнительная кровать появляется после трансформации обеденной зоны. Ее длина составляет 1,80 метра, а ширина рассчитана на одного человека. В результате пять человек могут разместиться для сна без использования дополнительного места, а шестой пассажир может расположиться в центральной части задней кровати.

Кемпер Nuts RV Border Banks Type T внутри

Сиденья с ремнями безопасности рассчитаны на шестерых человек. Однако за обеденным столом одновременно могут разместиться только четыре человека. В задней части предусмотрены подстаканники, а расстояние между элементами интерьера позволяет пользоваться холодильником без серьезных ограничений.

Кухня занимает значительную часть левой стороны салона. Она начинается сразу за водительскими сиденьями и продолжается до входной двери. Здесь установлены верхние шкафы, круглая мойка и двухконфорочная газовая плита.

Между мойкой и плитой предусмотрено рабочее пространство, достаточное для размещения большой разделочной доски. Дополнительная откидная рабочая поверхность увеличивает площадь столешницы, хотя в сложенном состоянии она частично перекрывает входную зону.

Для складирования продуктов и кухонных принадлежностей предусмотрены два ящика, отдельный ящик для столовых приборов и три узких шкафа. В верхней части расположены еще три шкафа с двумя полками.

За хранение скоропортящихся продуктов и приготовление пищи отвечают 90-литровый компрессорный холодильник и микроволновая печь. Над кухонной зоной установлен телевизор, который можно повернуть в сторону обеденной зоны.

Для подключения кухонной техники под столешницей предусмотрены две электрические розетки.

Кемпер Nuts RV Border Banks Type T внутри

Санитарный блок представляет собой компактную комбинированную ванную комнату с туалетом, раковиной и душем. Пол выполнен с расчетом на защиту от воды, а помещение можно использовать для хранения мокрого снаряжения, например, лыж.

Система отопления работает на дизельном топливе, приготовление пищи осуществляется с помощью газа, а охлаждение обеспечивается электрической системой. В автодоме установлена бытовая сплит-система кондиционирования, внутренний блок которой расположен над изголовьем задних кроватей.

Как заявляет производитель, кондиционер кемпера способен работать автономно до пяти часов. За электроснабжение отвечает бортовая батарея емкостью 400 Ач и инвертор мощностью 1500 Вт.

На крыше автодома установлена солнечная система мощностью 560 Вт. Кроме того, для Border Banks Type T также предлагается опциональный комплект Hyper Evolution III, который включает более совершенную систему зарядки, инвертор мощностью 2000 Вт и батарею увеличенной емкости на 600 Ач.

Базовая цена автодома Nuts RV Border Banks Type T установлена на уровне 20,2 млн иен (около 11 млн рублей по нынешнему курсу). Доплата за пакет Hyper Evolution III составляет 895 тысяч иен или примерно 485 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.