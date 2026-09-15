В Австралии назвали Suzuki Jimny автомобилем-инвестицией

Suzuki Jimny 2026

Автомобили, как известно, являются активом, который быстро обесценивается. Более того, есть мнение, что они резко теряют в цене, как только выезжают из автосалона. Разумеется, всегда есть исключения, но это, как правило, Ferrari и Porsche с богатой историей и многомиллионной ценой, а не семейные внедорожники и хэтчбеки.

Накануне австралийский сервис «AutoGrab» опубликовал результаты исследования местного рынка, в котором опроверг тезис о том, что обычная массовая машина позволяет сохранить и даже приумножить средства.

Специалисты проанализировали цены на автомобили в Австралии и составили рейтинг моделей, которые не только не дешевеют, когда оказываются на «вторичке», но и, напротив, дорожают по сравнению со своей начальной ценой, когда они продавались новыми.

При составлении рейтинга автомобили 2025 и 2026 модельных годов были исключены. Их стоимость может оставаться завышенной из-за небольшого возраста, поэтому в итоговый список попали более старые автомобили, которые сохраняют высокую цену спустя несколько лет эксплуатации.

Первое место занял Suzuki Jimny 2019 года выпуска. Согласно приведенному рейтингу, его остаточная стоимость составляет 112% от первоначальной цены. Иными словами, автомобиль, которому уже почти семь лет, на вторичном рынке может стоить больше, чем он стоил новым.

Высокие показатели демонстрируют и другие годы выпуска Jimny. Машины 2022 года сохраняют 110% первоначальной стоимости, версии 2018 года – 109%, а автомобили 2021 года – 103%. Даже Jimny 2024 года остается выше отметки в 100%, сохраняя 101% первоначальной цены.

Таким образом, в рейтинге из 17 автомобилей с самой высокой остаточной стоимостью Suzuki Jimny оказался представлен сразу пять раз.

Второе место в общем списке занял Lexus GX 2024 года с показателем 108%, а столько же сохраняет Porsche Macan 2024 года. Lexus LBX 2024 года показывает 106%, как и Toyota Yaris Cross 2023 и 2024 годов выпуска.

В верхней части рейтинга также расположились: Toyota Land Cruiser Prado 2024 года с 105%, Porsche Macan 2023 года с 103%, Toyota RAV4 2023 года со 102%, Land Rover Defender 2012 года со 101%, Toyota Land Cruiser 2021 года со 101%, Toyota Corolla Cross 2023 года со 101% и Land Rover Defender 2024 года со 101%.