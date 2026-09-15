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Новый «рамник» Nissan, который потягается за покупателей с Toyota, Jeep и Ford

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
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Внедорожник Nissan Xterra готовится к возрождению

Новый «рамник» Nissan, который потягается за покупателей с Toyota, Jeep и Ford
Независимый рендер нового Nissan Xterra 2028

Формат рамных внедорожников вновь становится очень популярным во всем мире. Это, очевидно, понимают и в Nissan, руководство которого уже фактически подтвердило планы по возвращению в строй одного из представителей такого формата – Xterra. Предполагается, что новая модель получит более крупный кузов и отдельную конструкцию с акцентом на практичность и проходимость. Основным рынком сбыта для машины станет Северная Америка.

Напомним, первый Nissan Xterra дебютировал еще в далеком 1999 году и был создан на базе пикапа Frontier. Второе поколение представили в 2004 году, а в продажу оно поступило как модель 2005 года. Производство внедорожника завершилось в 2015 году после двух поколений. Преемника для внедорожника в «Ниссан» не предусмотрели, но теперь все идет к тому, что эта модель получит современное продолжение.

Ожидается, что новый внедорожник займет место в классе среднеразмерных моделей с более традиционными пропорциями кузова и составит конкуренцию Ford Bronco, Jeep Wrangler и Toyota 4Runner.

Новый «рамник» Nissan, который потягается за покупателей с Toyota, Jeep и Ford
Официальный тизер нового Nissan Xterra 2028

Главным техническим решением станет использование совместной платформы со следующим поколением пикапа Nissan Frontier. Этот подход позволит объединить Xterra с уже существующей линейкой рамных моделей и сохранить ориентацию на внедорожную эксплуатацию.

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Для нового Xterra рассматриваются бензиновые двигатели V6, а также гибридные силовые установки на основе V6. Гибридные версии должны получить полный привод, однако конкретные характеристики будущих агрегатов пока не раскрываются.

Новый «рамник» Nissan, который потягается за покупателей с Toyota, Jeep и Ford
Независимый рендер нового Nissan Xterra 2028

Опубликованные недавно рендерные изображения независимыми дизайнерами продемонстрировали возможное направление дизайна будущего автомобиля.

В передней части визуализации использованы острые линии кузова и узкие дневные ходовые огни с оранжевыми светодиодными элементами, расположенными под капотом. Ниже размещена массивная конструкция бампера с усиленной нижней частью, рассчитанной на эксплуатацию за пределами асфальта.

Автомобиль получил широкие колесные арки, крупные колеса и увеличенный дорожный просвет. Общая форма кузова также соответствует традиционному представлению о внедорожнике, а отдельная лестница сзади по задумке авторов проекта должна подчеркнуть практическую направленность модели.

В Nissan пока не раскрыли точные сроки премьеры, характеристики двигателей, размеры кузова или технические параметры гибридной системы. Вся эта информация станет известна ближе к официальному дебюту нового рамного внедорожника, который, по слухам, намечен на 2028 год.

Фото:TopElectricSUV, Nissan

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