Новый «рамник» Nissan, который потягается за покупателей с Toyota, Jeep и Ford

Независимый рендер нового Nissan Xterra 2028

Формат рамных внедорожников вновь становится очень популярным во всем мире. Это, очевидно, понимают и в Nissan, руководство которого уже фактически подтвердило планы по возвращению в строй одного из представителей такого формата – Xterra. Предполагается, что новая модель получит более крупный кузов и отдельную конструкцию с акцентом на практичность и проходимость. Основным рынком сбыта для машины станет Северная Америка.

Напомним, первый Nissan Xterra дебютировал еще в далеком 1999 году и был создан на базе пикапа Frontier. Второе поколение представили в 2004 году, а в продажу оно поступило как модель 2005 года. Производство внедорожника завершилось в 2015 году после двух поколений. Преемника для внедорожника в «Ниссан» не предусмотрели, но теперь все идет к тому, что эта модель получит современное продолжение.

Ожидается, что новый внедорожник займет место в классе среднеразмерных моделей с более традиционными пропорциями кузова и составит конкуренцию Ford Bronco, Jeep Wrangler и Toyota 4Runner.

Официальный тизер нового Nissan Xterra 2028

Главным техническим решением станет использование совместной платформы со следующим поколением пикапа Nissan Frontier. Этот подход позволит объединить Xterra с уже существующей линейкой рамных моделей и сохранить ориентацию на внедорожную эксплуатацию.

Для нового Xterra рассматриваются бензиновые двигатели V6, а также гибридные силовые установки на основе V6. Гибридные версии должны получить полный привод, однако конкретные характеристики будущих агрегатов пока не раскрываются.

Независимый рендер нового Nissan Xterra 2028

Опубликованные недавно рендерные изображения независимыми дизайнерами продемонстрировали возможное направление дизайна будущего автомобиля.

В передней части визуализации использованы острые линии кузова и узкие дневные ходовые огни с оранжевыми светодиодными элементами, расположенными под капотом. Ниже размещена массивная конструкция бампера с усиленной нижней частью, рассчитанной на эксплуатацию за пределами асфальта.

Автомобиль получил широкие колесные арки, крупные колеса и увеличенный дорожный просвет. Общая форма кузова также соответствует традиционному представлению о внедорожнике, а отдельная лестница сзади по задумке авторов проекта должна подчеркнуть практическую направленность модели.

В Nissan пока не раскрыли точные сроки премьеры, характеристики двигателей, размеры кузова или технические параметры гибридной системы. Вся эта информация станет известна ближе к официальному дебюту нового рамного внедорожника, который, по слухам, намечен на 2028 год.