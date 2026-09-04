Honda Vezel сменит поколение: что известно о дизайне, моторах и дате дебюта

Рендер нового Honda Vezel 2028

В линейке SUV-моделей Honda есть один компактный «паркетник», который пользуется хорошим спросом как на родине, так и за рубежом. Этот автомобиль носит имя Vezel. Компания готовит новое поколение этого кроссовера, в котором машина должна сохранить привычную концепцию кузова, но пережить радикальные перемены в дизайна, силовой установке и ходовой части.

Нынешнее поколение Honda Vezel вышло на рынок в апреле 2021 года, а в 2024 году модель получила значительное обновление. В ходе рестайлинга были пересмотрены дизайн и оснащение кроссовера. Сегодня этот SUV представлен даже в России, причем массово. На рынке параллельного импорта можно найти свыше 20 объявлений о продаже таких кроссоверов по ценам от 1,6 до 2,9 млн рублей.

Следующая генерация Vezel должна сохранить ключевую концепцию модели с устойчивой нижней частью кузова и купеобразным верхом. Изменения затронут не только внешность, но и силовую установку с ходовой частью. Honda также намерена сохранить практичность автомобиля, а центральное расположение топливных баков может остаться частью компоновки следующего поколения.

Рендер нового Honda Vezel 2028

Главное изменение ожидается под капотом. Honda разрабатывает новое семейство e:HEV с двигателями непосредственного впрыска и циклом Аткинсона. Для компактных автомобилей предназначается 1,5-литровый агрегат, тогда как автомобили среднего класса получат 2,0-литровый двигатель. Vezel, вероятнее всего, будет использовать компактную версию новой гибридной системы.

Еще одной важной разработкой станет электрическая система полного привода. В отличие от традиционной схемы с карданным валом, она должна отдельно контролировать крутящий момент передней и задней осей. Для Vezel это может гарантировать улучшение ходовых и внедорожных характеристик без использования привычной механической связи между осями.

Изменения могут коснуться и характера работы гибридной силовой установки. Honda планирует постепенно внедрять систему S+ Shift в автомобили следующего поколения с e:HEV, начиная с Prelude. Технология не использует обычную трансмиссию, но синхронизирует обороты двигателя со скоростью автомобиля, создавая ощущение переключения передач. Одновременно система синхронизирует звук двигателя во время таких виртуальных переключений.

Для Vezel появление S+ Shift стало бы заметным изменением характера автомобиля. Модель, традиционно ориентированная на экономичность и удобство эксплуатации, могла бы получить более спортивные ощущения от управления за счет новой электроники и электрического полного привода.

Honda уже объявила о переходе к моделям следующего поколения Vezel с 2028 года, поэтому новая генерация ожидается после этого рубежа.

Недавно стали известны подробности о новом поколении компакт-кара Honda Fit. Его премьеру ждут ориентировочно в конце 2027 года. Ожидается, что машина прибавит в размерах и также обзаведется гибридной системой.