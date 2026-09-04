Новый китайский мотоцикл ZXMoto 820X: 3-цилиндровый мотор на 116 л.с. и цена в 600 тысяч рублей

Компания ZXMoto готовит к серийному производству новый среднеразмерный мотоцикл класса ADV под названием 820X. В отличие от многих представителей сегмента, модель получит 819-кубовый рядный трехцилиндровый двигатель мощностью около 116 л.с. Сертификационные документы уже раскрыли часть характеристик этой модели.

ZXMoto – это молодой китайский производитель, основанный инженером Чжан Сюэ, который ранее основал бренд Kove. Компания впервые представила крупную линейку мотоциклов на EICMA в 2025 году, показав в том числе спортивный 820RR и концепт 820 ADV. Последний впоследствии получил развитие в виде серийного 820X.

В основе 820X лежит 819-кубовый рядный трехцилиндровый двигатель, развивающий 116 л.с. По архитектуре он связан с мотором спортивного 820RR, но получил доработки с учетом назначения нового мотоцикла.

Сертификационные документы указывают максимальную скорость 220 км/ч. Для ADV-мотоцикла это немало, однако сама концепция 820X явно не сводится к попытке создать тяжелый внедорожный аппарат.

Мотоцикл ZXMoto 820X

Мотоцикл получил 19-дюймовое переднее и 17-дюймовое заднее колесо, а колесная база составляет 1575 мм. Масса стандартной версии заявлена на уровне 218 кг, причем в этот показатель уже входят защитные дуги и дополнительные фары. При установке алюминиевых боковых кофров и верхнего кофра масса увеличивается примерно до 235 кг.

По своему оснащению 820X выглядит скорее как мотоцикл для быстрых поездок по асфальту с возможностью периодически съехать на грунтовую дорогу. Производитель не позиционирует его как крупный внедорожный ADV (туристический эндуро), поэтому здесь сделан акцент на сочетании дорожных возможностей и элементов, характерных для приключенческой техники.

Серийный мотоцикл заметно изменился по сравнению с концептом 820 ADV, показанным на прошлогодней выставке EICMA. Вместо вертикально расположенных фар появились два соседних световых элемента, увеличилось ветровое стекло, а конструкция топливного бака, переднего крыла, защиты рук и картера была переработана.

Мотоцикл ZXMoto 820X

Цена 820X пока также известна только на уровне сообщений из Китая – около 48 тысяч юаней или чуть дороже 600 тысяч рублей.

Ожидается, что более широкая публика впервые увидит серийный ZXMoto 820X на Миланской мотоциклетной выставке EICMA в конце 2026 года. Если заявленный план сохранится, продажи нового трехцилиндрового ADV-мотоцикла в Европе начнутся в 2027 году.