Hyundai Solaris и Kia Rio: какой ресурс их моторов Gamma 1,4 и 1,6

Задиры в цилиндрах моторов Hyundai Solaris и Kia Rio

Народные бестселлеры Hyundai Solaris и Kia Rio снискали колоссальную популярность на вторичном рынке России во многом благодаря своей высокой надежности и неприхотливости. Но насколько долговечными с течением времени оказались их двигатели – в этом важном и интересном вопросе разобралась наша редакция.

Главной конструктивной основой обоих автомобилей на протяжении многих лет являлись бензиновые атмосферные двигатели семейства Gamma объемом 1,4 литра (индекс G4FA) и 1,6 литра (индекс G4FC).

В официальной документации южнокорейский концерн указывает весьма скромный расчетный ресурс этих силовых агрегатов – порядка 180 тысяч километров пробега. Из-за наличия одноразового алюминиевого блока цилиндров с тонкими чугунными гильзами, а также отсутствия официальных ремонтных размеров поршневой группы от производителя, многие автовладельцы изначально считали эти моторы одноразовыми.

Впрочем, многолетний опыт работы таксопарков и коммерческих служб полностью опроверг эти опасения. На практике реальный ресурс двигателей Gamma 1,4 и 1,6 легко превышает отметку в 300–350 тысяч километров до первого серьезного вмешательства, а при максимально бережном отношении некоторые экземпляры преодолевают рубеж в 400–500 тысяч километров без капитального ремонта.

Конструктивно версии 1,4 и 1,6 практически идентичны: у них одинаковый диаметр цилиндров, а разница в мощности и рабочем объеме достигается за счет использования коленчатого вала с увеличенным ходом поршня и других шатунов в старшей версии. Привод ГРМ у обоих моторов цепной, и надежная стальная цепь обычно служит от 150 до 200 тысяч километров.

Из технических особенностей стоит выделить отсутствие гидрокомпенсаторов в клапанном механизме, что требует периодической проверки и регулировки тепловых зазоров подбором толкателей примерно каждые 90–100 тысяч километров. Несмотря на отменную выносливость, у моторов Gamma есть несколько уязвимых мест.

Главная угроза для поршневой группы – разрушение каталитического нейтрализатора. Из-за использования некачественного топлива керамические соты катализатора могут начать крошиться на относительно небольших пробегах, после чего керамическая пыль попадает в цилиндры и оставляет на их стенках глубокие задиры, вызывающие повышенный расход масла.

Вторая частая проблема этих моторов – чувствительность к перегреву, так как алюминиевый блок быстро деформируется при закипании антифриза. Поэтому чтобы выжать из мотора 1,4 или 1,6 максимальный ресурс, автовладельцам приходилось соблюдать простой комплекс правил.

Интервал замены моторного масла сокращали с дилерских 15 тысяч до 7–8 тысяч километров, заправляли автомобиль проверенным бензином не ниже АИ-95, регулярно промывали радиаторы охлаждения и внимательно следили за состоянием катализатора (при первых следах его разрушения делать оперативно вырезалась с заменой на пламягаситель).

Но даже если моторы подвергнутся критическому износу, в гаражных сервисах эти моторы давно научились успешно гильзовать, поэтому агрегаты Gamma на сегодняшний день остаются едва ли не самыми практичными, живучими и ремонтопригодными силовыми установками в своем классе.