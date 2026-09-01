В США перечислили 5 самых надежных среднеразмерных седана этого года

Toyota Camry XV80 (гибридная версия)

Выносливость – важное качество любого автомобиля, без которого нельзя говорить о его комфортной эксплуатации. Какие среднеразмерные седаны 2026 года лучше всего сочетают надежность, безопасность, экономичность и комфорт?

В подборку вошли 5 моделей, которые получили высокие оценки сразу от нескольких независимых американских источников – iSeeCars, Car and Driver, IIHS, JD Power и Edmunds. Рейтинг опубликовал известный заокеанский журнал «SlashGear», скомпоновавший результаты исследований всех этих изданий в один материал.

Toyota Camry

Toyota Camry 2026 года возглавляет список по надежности. iSeeCars оценивает ее надежность в 7,6 балла из 10, а общая оценка модели составляет 8,1 балла. Edmunds дает Camry 8,4 балла, что также выводит ее на первое место среди среднеразмерных седанов.

Car and Driver оценивает модель в 9 баллов из 10, отдельно отмечая экономичность. В зависимости от версии расход топлива составляет 43–51 мили на галлон в смешанном цикле, что соответствует примерно 5,5–4,6 л/100 км.

JD Power присвоил Camry 82 балла и отметил просторный салон, доступный полный привод, гибридную силовую установку и хорошую репутацию модели в плане надежности. В свою очередь, IIHS присвоил Camry 2026 года высшую награду Top Safety Pick+.

Honda Accord

Honda Accord 2026 года уступает Camry по показателю надежности iSeeCars всего 0,1 балла – 7,5 против 7,6.

При этом общий рейтинг Accord выше и составляет 8,7 балла. Основной вклад внесли показатели сохранения стоимости – 8,6 балла – и безопасности, где модель получила максимальные 10 баллов.

Car and Driver оценил Accord в 10 баллов из 10 и поставил его на первое место среди лучших среднеразмерных семейных седанов. JD Power присвоил модели 82 балла, а IIHS – награду Top Safety Pick.

Еще одно преимущество Accord – просторный салон и большой багажник. В результате модель сочетает надежность с практичностью и высоким уровнем безопасности.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata занимает третье место, хотя по показателю надежности iSeeCars заметно уступает двум лидерам – 6,5 балла из 10.

При этом общий рейтинг iSeeCars составляет 8,1 балла. Безопасность получила максимальные 10 баллов, а IIHS присвоил Sonata 2026 года награду Top Safety Pick+.

Car and Driver оценивает модель в 8,5 балла из 10, отмечая доступность, комфорт и экономичность. JD Power присвоил Sonata 83 балла – на один балл больше, чем Camry и Accord.

Edmunds оценивает автомобиль в 7,8 балла из 10. Таким образом, Sonata уступает лидерам по показателю надежности, но получает высокие оценки по совокупности характеристик.

Nissan Altima

Nissan Altima 2026 года получила от iSeeCars 7,3 балла за надежность. Общий рейтинг модели составляет 7,7 балла, показатель сохранения стоимости – 7,8, а безопасности – 8,0.

Car and Driver оценивает Altima в 8 баллов из 10. JD Power дает модели 84 балла – это самый высокий результат среди пяти автомобилей в данной подборке.

Edmunds оценивает Altima в 6,4 балла из 10. При этом модель имеет неоднозначные результаты испытаний IIHS: в одних категориях оценки высокие, в других – заметно ниже.

Kia K5

Kia K5 замыкает пятерку. iSeeCars не присвоил модели отдельной оценки надежности, однако поставил 8,1 балла за сохранение стоимости и 8,0 за безопасность.

Car and Driver оценивает K5 2026 года в 9 баллов из 10. JD Power дает модели 83 балла, отмечая мощный двигатель и хорошее соотношение цены и качества.

Edmunds присвоил K5 7,5 балла из 10. В рейтинге iSeeCars модель также получила высокие оценки за комфорт и практичность.

При этом результаты испытаний на безопасность организации IIHS неоднозначны: в тесте на лобовое столкновение с малым перекрытием K5 получила оценку «Хорошо», тогда как в некоторых других категориях оценки оказались заметно ниже.

Выводы

В ТОП-5 вошло сразу три японских 4-дверки, что неудивительно. Причем два первых места заняли давние конкуренты Toyota Camry и Honda Accord.

Единственными среднеразмерными седанами, которые попытались дать бой «японцам», оказались «корейцы» с их моделями Hyundai Sonata и Kia K5, но добиться тех же показателей надежности, безопасности, экономичности и комфорта, что и у соперников из «Страны восходящего солнца», им, очевидно, не удалось.