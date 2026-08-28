Новый спорткар Mazda может получить открытый кузов и необычные двери

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Mazda подала патентные заявки на конструкцию кузова небольшого двухместного спортивного автомобиля с задним приводом. Документы описывают необычные двери, открывающиеся вверх, а также решения, направленные на повышение жесткости кузова и безопасности открытого автомобиля.

Mazda имеет давнюю историю создания спортивных автомобилей с задним приводом. Одним из наиболее известных проектов марки стал родстер Mazda MX-5, впервые представленный в 1989 году. В 2023 году компания показала концепт Iconic SP с двухроторной силовой установкой, работающей в составе электрифицированной системы. Название Iconic SP стало одной из главных точек интереса вокруг будущего спортивного направления Mazda.

Mazda работает над необычной конструкцией кузова

В опубликованных патентах описана конструкция двухместного автомобиля с открытым верхом, продольно установленным спереди двигателем и приводом на задние колеса. При этом документы не содержат названия будущей модели, поэтому связывать разработку с конкретным автомобилем пока нельзя.

Главная особенность проекта – необычные боковые двери. Они поднимаются вверх, а их задняя часть при открывании перемещается наружу. По принципу работы такая схема напоминает двери-бабочки, которые чаще встречаются на суперкарах.

Инженеры также уделили большое внимание жесткости кузова. Для открытого автомобиля это особенно важно, поскольку отсутствие жесткой крыши усложняет создание прочной конструкции. В патенте опорные элементы дверей связаны с зонами крепления передней подвески при помощи усиливающих элементов. Такая схема должна распределять нагрузки между передней частью кузова и салоном при одновременном снижении массы.

Другой документ описывает решение для распределения энергии при фронтальном столкновении. Нагрузка должна передаваться в область между моторным отсеком и пассажирским салоном, а также на боковые пороги, что призвано уменьшить деформацию пространства для пассажиров.

Это будущий Roadster (MX-5) или серийный Iconic SP?

На чертежах также показан продольно расположенный рядный четырехцилиндровый двигатель, установленный в передней части автомобиля. За ним находятся трансмиссия и центральный тоннель. Однако Mazda не подтверждает, что такой двигатель будет использоваться на серийной машине.

Это особенно интересно в контексте шоу-кара Iconic SP. Концепт, представленный на Japan Mobility Show 2023, получил двухроторную систему, где роторный двигатель используется для выработки электроэнергии, а колеса приводит в движение электромотор, поэтому под описание патента не подходит.

Связь с преемником Roadster (он же MX-5) также остается неподтвержденной. Двери-бабочки способны увеличить сложность и массу конструкции, тогда как философия родстера традиционно связана с компактностью, легкостью и доступностью.

Вероятно, патент может относиться к более дорогому спортивному автомобилю либо к проекту, связанному с серийной версией Iconic SP. Пока Mazda не раскрывает назначение разработки. Более того, сам факт подачи патентных заявок также не означает, что описанные решения обязательно появятся на серийной машине.