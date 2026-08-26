Nissan Caravan превратили в просторный кемпер с четырьмя спальными местами

Можно ли превратить сравнительно компактный фургон в полноценный кемпер, не жертвуя удобством передвижения? Японская фирма Recvee ответила на этот вопрос выпуском особой версии кемпера на базе Nissan Caravan SL Camper Special Edition. Автомобиль получил просторную жилую зону, кухню, отдельное заднее помещение и необычную двухъярусную кровать, рассчитанную на четырех человек.

Nissan Caravan появился в 1970 году и за несколько десятилетий стал одной из основных моделей японского производителя в сегменте легких коммерческих автомобилей. Благодаря вместительному кузову Caravan также получил широкое распространение в качестве основы для пассажирских и туристических автомобилей. Сегодня модель используется производителями кемперов, которые адаптируют ее пространство под разные варианты жилых планировок.

Компактный кузов и просторный салон

Основой нового кемпера Recvee Plus Living (Wide Width) стал Caravan SL Camper Special Edition Wide Width. Длина автомобиля составляет 5230 мм, ширина – 1880 мм, высота – 2400 мм. Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, а покупателям доступны версии с приводом на два или четыре колеса.

По сравнению с конкурентом Toyota Hiace Super Long Wide High Roof новый кемпер короче на 150 мм, а его колесная база меньше на 170 мм. За счет этого Caravan должен быть удобнее при маневрировании, сохраняя достаточно пространства для оборудования жилого салона.

Еще одно преимущество широкой версии связано с конструкцией входной двери. Она простирается практически до верхней части кузова, а расположенные выше водосточные желоба позволили увеличить высоту дверного проема. В результате посадка и высадка становятся удобнее, а внутри салона достаточно места над головой.

При заказе автодома можно выбрать расположение сидений – лицом вперед или друг к другу. Также предлагаются разные варианты отделки. Для обивки доступны кремовый, бежевый и коричневый цвета, а напольное покрытие предлагается в трех вариантах.

В задней части можно организовать отдельную комнату. Ее отделяют перегородкой от основной жилой зоны, а внутри достаточно места, чтобы взрослый человек мог находиться лежа на боку. В демонстрационном автомобиле здесь установлен туалет, однако помещение можно использовать для хранения багажа.

Двухъярусная кровать на четыре человека

Главная особенность представленного кемпера – двухъярусная кровать. Она устанавливается только при выборе задней свободной комнаты и доступна для расширенного кузова.

Верхняя койка поднимается, освобождая пространство под ней для отдыха или хранения вещей. Перед сном матрас можно опустить, превратив верхнюю часть в полноценное спальное место.

На нижней кровати предусмотрено место для трех человек, на верхней – для одного. В общей сложности кемпер способен предоставить четыре спальных места. Ширина нижней кровати составляет около 1670 мм, что на 170 мм больше стандартной конфигурации.

После установки матраса в центральном проходе нижняя койка соединяется с кроватью со стороны гостиной, образуя ровную поверхность. Верхнюю кровать при этом можно оставить поднятой и использовать пространство под ней как жилую зону.

В передней части салона расположена кухня с раковиной, микроволновой печью и холодильником.

Для кемпера предлагаются версии Light, Standard и All Season. Последняя (всесезонная модификация) дополнительно получает бытовой кондиционер. Во всех вариантах используется вспомогательная литий-ионная батарея емкостью 300 Ач, а внутри установлен разъем переменного тока на 100 В.

Всесезонная версия автодома Plus Living (Wide Width) с двухъярусной кроватью стоит 8,2 миллиона иен (примерно 4,3 млн рублей). Что касается базовой цены автодома, то она составляет 6,7 миллиона иен (около 3,5 млн рублей по текущему курсу).