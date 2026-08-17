Новый японский мини-автодом Buddy 108 получил кондиционер и выдвижную крышу

Фото: Towa Motors

Можно ли сделать небольшой автодом действительно комфортным для летних поездок? Японская фирма Towa Motors доработала мини-кемпер Buddy 108, добавив комплектацию с кондиционером, при этом сохранив компактные размеры и выдвижную крышу, увеличивающую пространство салона.

Buddy 108 появился в линейке компании Towa Motors после прекращения производства мини-кемпера Indy 108. Новая модель впервые была представлена на Japan Camping Car Show в феврале 2025 года и стала развитием идеи компактного кемпера с надстройкой над кабиной. В модельном ряду компании она дополнила существующие переоборудованные фургоны серии Klein. Название Buddy переводится как «компаньон» и отражает идею автомобиля как спутника для путешествий и кемпинга.

Buddy 108 построен на базе грузовика Hijet и получил надстройку над кабиной с выдвижной крышей. Теперь для него стала доступна комплектация с кондиционером, что особенно актуально при использовании автомобиля летом.

Фото: Towa Motors

Кузов сохраняет компактный формат, характерный для кей-каров, но внутри предусмотрено достаточно места для отдыха. Автомобиль рассчитан на четырех человек, при этом еще два человека могут разместиться в задней части салона. В базовой конфигурации кухня расположена рядом с входом, а напротив нее находится жилая зона.

Для Buddy 108 предусмотрены два варианта планировки. Type S получил сиденья второго ряда, обращенные назад, причем кресла FASP можно одним рычагом разложить в горизонтальное положение. В Type L используется боковая скамья, благодаря чему внутри образуется более свободное пространство от передней до задней части салона.

Конструкторы уделили внимание и хранению багажа. В салоне предусмотрены подвесные полки, а крупные вещи можно разместить в заднем багажном отделении. У Type L дополнительный отсек находится под сиденьем второго ряда. Выдвижной ящик не только используется для хранения, но и помогает при формировании спального места.

Коллаж: Towa Motors

Кровать в обеих версиях имеет длину 1820 мм. В Type S для ее создания используются раскладывающиеся сиденья, а в Type L достаточно выдвинуть ящик под вторым рядом и установить матрас. При необходимости выдвижной пол можно переместить вперед, увеличив пространство для перемещения внутри салона.

Отдельное внимание уделено оснащению. В стандартную комплектацию входят дополнительный аккумулятор, система зарядки во время движения, освещение и внешний источник питания. Для покупателей также доступен пакет C3, в состав которого входят литий-ионная батарея емкостью 300 Ач, система зарядки EVO, радиатор постоянного тока, разъемы USB и постоянного тока, а также генератор мощностью 120 А вместо стандартного 70-амперного.

Главное обновление связано с кондиционером постоянного тока. Его внутренний блок установлен над кухонной столешницей и имеет компактные размеры, благодаря чему не создает ощущения тесноты. Система получает питание непосредственно от батареи без преобразования постоянного тока в переменный, что позволяет сократить потери при преобразовании. Наружный блок установлен отдельно.

Для Buddy 108 также доступен инвертор мощностью 1500 Вт. Он позволяет использовать более мощные электроприборы, включая фен, однако эта опция предлагается только при оформлении нового заказа.

В проекте автодома Buddy 108 авторы сделали ставку не на максимальные размеры, а на эффективное использование каждого сантиметра салона. Выдвижная крыша, два варианта планировки, полноценное спальное место и кондиционер превратили компактный кемпер в более универсальный вариант для путешествий и отдыха.

Эта концепция могла бы оказаться интересной в том числе для России, особенно с учетом того, что большие кемперы и автодома здесь стоят очень дорого. Однако даже Японии цена такой машины не выглядит дешевой и составляет 5 миллионов 560 тысяч 500 иен, что при пересчете на нашу валюту эквивалентно сумме в 2,9 млн рублей.