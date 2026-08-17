Hyundai N74 приблизился к производству: водородный спорткар может получить более 800 л.с.

Фото: Hyundai

Hyundai приблизилась к запуску серийной версии концепта N Vision 74, который мог похвастаться необычным ретро-дизайном и водородной силовой установкой. Не так давно компания подала заявки на регистрацию товарных знаков Hyundai N (Hybrid Hydrogen) Vision 74 и Hyundai N74, причем последнее название, как ожидается, может использоваться для серийного автомобиля.

Концепт N Vision 74 был представлен Hyundai в 2022 году в рамках развития экспериментальных автомобилей Rolling Lab. Его внешность стала современной интерпретацией концепта Pony Coupe, созданного Hyundai в 1974 году. Таким образом, N Vision 74 связал современную спортивную программу Hyundai N с одним из наиболее известных дизайнерских проектов в истории марки. Впоследствии концепт стал одним из наиболее заметных автомобилей Hyundai, вокруг которого поползли слухи о скором начале серийного производства.

Ранее генеральный директор Hyundai Group заявил на конференции для инвесторов, что серийное производство N Vision 74 начнется до 2030 года. Теперь компания зарегистрировала в Северной Америке два товарных знака – Hyundai N (Hybrid Hydrogen) Vision 74 и Hyundai N74. Сам факт подачи заявок еще не подтверждает окончательное название серийной модели, однако Hyundai таким образом официально закрепляет оба обозначения.

Внешность N Vision 74 разработана научно-исследовательским подразделением Hyundai Rolling Lab. Концепт получил ретро-стилистику с отсылками к Pony Coupe 1974 года, но при этом отличается современной светотехникой. Передняя часть выполнена с использованием пиксельных светодиодных фар, которые стали одной из характерных деталей автомобиля.

Главной особенностью концепта остается силовая установка. N Vision 74 использует гибридную систему, объединяющую водородный топливный элемент и литий-ионную батарею емкостью 62,4 кВт/ч.

Фото: Hyundai

На задней оси установлены два электродвигателя. Их суммарная максимальная мощность превышает 800 л.с., а максимальный крутящий момент достигает примерно 900 Н·м. По заявленным характеристикам такой уровень производительности сопоставим с показателями суперкаров.

Ожидаемый запас хода N Vision 74 превышает 600 км. При этом Hyundai пока не раскрыла характеристики предполагаемой серийной версии и не сообщила, насколько она будет отличаться от представленного концепта.

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Если информация о запуске подтвердится, N74 станет необычным проектом для Hyundai – спортивным автомобилем, который сочетает ретро-дизайн, фирменную философию N и водородную силовую установку. Кроме того, есть основания полагать, что дизайн серийной версии этой модели ляжет в основу ряда важных моделей компании.

Ранее ходили слухи, что стиль концепт-кара N Vision 74 будет перенят новым поколением бизнес-седана Sonata, премьера которого запланирована на ближайшие несколько лет.