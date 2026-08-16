BMW, Audi и Mercedes оказались лучшими по защите своих машин от ржавчины, Honda – в самом низу рейтинга

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Шведский журнал Vi Bilägare исследовал антикоррозийную защиту автомобилей, которые тестировались изданием с 2018 года. Для оценки специалисты демонтировали пластиковые кожухи и внутренние подкрылки, после чего осматривали кузов, измеряли толщину лакокрасочного покрытия и проверяли другие элементы защиты.

Vi Bilägare проводит антикоррозийные испытания автомобилей на протяжении многих лет. В данном исследовании были объединены результаты машин, протестированных изданием начиная с 2018 года. Поэтому речь идет не об одном сравнительном тесте нескольких новых автомобилей, а о большой базе результатов, накопленной за несколько лет.

Скрытые полости кузова дополнительно исследовали с помощью смотровой камеры. Такой подход позволил оценить не только состояние наружных панелей, но и качество защиты тех участков, которые невозможно проверить при обычном осмотре автомобиля.

По итогам исследования первое место среди автомобильных брендов заняла BMW со средней оценкой 4,2 балла из 5 возможных. Второе место досталось Audi с 4 баллами, а третьим стал Mercedes-Benz с результатом 3,9 балла.

Следом расположились Dacia, Seat, Renault и Volkswagen – все четыре марки получили по 3,6 балла.

В нижней части рейтинга оказалась Honda. Ее средний результат составил всего 1,8 балла. Ford также продемонстрировал сравнительно слабый результат – 2,2 балла.

Отдельно авторы исследования отмечают Volvo. По их оценке, практически все новые модели марки получают около трех баллов, то есть находятся примерно в средней части рейтинга.

Что касается помодельного рейтинга, то в классе малолитражных автомобилей максимальные 5 баллов получил Renault Zoe. В классе Golf лидером стал Volkswagen Golf 1.5 TSI 130 ACT Evo с оценкой 4 балла.

В среднем классе максимальную оценку получил Audi A6 40 TDI Proline S-tronic Avant – 5 баллов. В этой категории большинство моделей с высокими результатами представляли Audi, Mercedes-Benz и BMW. Исключениями стали Jaguar XF и Renault Espace.

Среди внедорожников первое место занял BMW iX3 Charged, также получивший 5 баллов. В числе других лидеров оказались Jaguar I-Pace, Tesla Model X и Nio EL7.

На противоположном конце рейтинга оказались три версии Honda Jazz и Opel Mokka e-Ultimate. Все они получили всего по 1 баллу в антикоррозийных испытаниях.

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Кстати, ранее мы раскрыли список автомобилей брендов, которые максимально защищают свои машины от коррозии. И тот рейтинг местами заметным образом отличился по результатам от исследования шведских экспертов, приведенного в этом материале.