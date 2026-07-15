Автомобили с оцинкованными кузовами: какие модели лучше всего защищены от коррозии

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При покупке автомобиля с пробегом многие в первую очередь оценивают двигатель и коробку передач. Однако именно состояние кузова зачастую определяет, сколько еще прослужит машина без дорогостоящего ремонта. Поэтому неудивительно, что автомобили с оцинкованными кузовами пользуются на вторичном рынке повышенным спросом.

Правда, здесь есть важный нюанс: сегодня производители используют не только оцинковку, но и целый комплекс технологий защиты металла – катафорезное грунтование, герметизацию сварных швов, обработку скрытых полостей воском и современные лакокрасочные материалы. Именно поэтому термин «оцинкованный кузов» далеко не всегда означает, что все кузовные панели получили одинаковую защиту.

Разбираемся, какие производители действительно уделяют повышенное внимание защите кузова от ржавчины и почему одной только оцинковки недостаточно.

VW Group

Если говорить о производителях, которые считаются эталоном антикоррозионной защиты, то в первую очередь стоит вспомнить концерн Volkswagen Group. Именно Audi еще в конце 1980-х годов одной из первых начала массово применять полностью оцинкованные кузова. Позже аналогичные технологии получили многие модели Volkswagen, Skoda и SEAT.

При этом современные автомобили концерна защищает не только оцинкованный металл, но и целый комплекс антикоррозионных решений, благодаря которым многие модели даже спустя годы эксплуатации хорошо сопротивляются появлению ржавчины.

Volvo

Высокую репутацию в этой области заслужила и Volvo. Шведский производитель давно использует оцинкованные кузовные панели, многослойное лакокрасочное покрытие, катафорезную обработку и качественную защиту скрытых полостей. Это не означает, что абсолютно все модели Volvo одинаково устойчивы к коррозии, однако в целом автомобили марки считаются одними из самых хорошо защищенных в своем классе.

Mercedes-Benz

После серьезных проблем с коррозией на отдельных моделях конца 1990-х и начала 2000-х годов значительно пересмотрел подход к защите кузова и Mercedes-Benz. Современные автомобили марки получили более эффективную антикоррозионную обработку, хотя уровень защиты, как и у большинства производителей, может различаться в зависимости от модели, поколения и рынка, для которого выпускался автомобиль.

Toyota

Схожая ситуация наблюдается у Toyota. Компания никогда не делала ставку исключительно на полную оцинковку кузова, предпочитая комплексный подход. Современные модели используют оцинкованные элементы кузова, катафорезное грунтование, качественное лакокрасочное покрытие и эффективную защиту наиболее уязвимых зон.

Благодаря этому большинство Camry, Corolla, RAV4 и Land Cruiser хорошо противостоят коррозии при правильной эксплуатации. При этом у отдельных моделей и поколений, особенно на рынках с активным использованием дорожной соли, известны собственные особенности, поэтому говорить об абсолютно одинаковой стойкости всех Toyota было бы неправильно.

Hyundai Motor Group

За последние десять лет заметно продвинулись вперед и корейские производители. Hyundai и Kia существенно модернизировали технологии защиты кузовов, усилив применение оцинкованного металла, улучшив катафорезную обработку и защиту днища. Именно поэтому современные Solaris, Rio, Creta, Sportage, Tucson и Sorento обычно демонстрируют лучшую стойкость к коррозии, чем многие модели первых поколений. Однако многое по-прежнему зависит от года выпуска, рынка производства и условий эксплуатации автомобиля.

Renault

Не менее заметный прогресс произошел и у Renault. Современные Logan, Sandero, Duster, Arkana и Kaptur используют комплексную систему антикоррозионной защиты, включающую оцинкованные элементы кузова, катафорезное грунтование и защиту скрытых полостей. При этом технология обработки может отличаться в зависимости от поколения автомобиля и завода, где он был произведен, поэтому говорить о полностью оцинкованном кузове для всех моделей Renault было бы некорректно.

Китайские машины

Отдельного внимания заслуживают китайские автомобили. Современные модели Haval, Geely, Chery, Exeed и других крупных производителей уже используют технологии, сопоставимые с европейскими и корейскими конкурентами. Однако объективно оценить их долговечность пока сложно – большинству этих автомобилей еще только предстоит пройти проверку временем в российских условиях эксплуатации.

Lada

Что касается автомобилей Lada, то современные модели «АвтоВАЗа», включая Vesta, Granta, Largus, Niva Legend и Niva Travel, получили оцинковку отдельных кузовных элементов, катафорезное грунтование и современные лакокрасочные материалы. Полностью оцинкованных кузовов, как у некоторых моделей Audi или Volkswagen, здесь нет, однако уровень защиты по сравнению с автомобилями прошлых поколений заметно вырос.

Не оцинковкой единой

Казалось бы, зная все это можно выбирать автомобиль и не бояться, что он будет ржаветь, однако все не так просто, как кажется. Даже самый современный кузов с оцинкованными элементами не застрахован от появления ржавчины.

Дорожные реагенты, некачественный кузовной ремонт, повреждения лакокрасочного покрытия, отсутствие регулярного ухода и тяжелые условия эксплуатации способны свести на нет преимущества даже самой эффективной заводской защиты.

Поэтому при покупке автомобиля на вторичном рынке куда важнее оценивать его реальное состояние, следы предыдущих ремонтов и наличие первых очагов коррозии, а не судорожно искать информацию в интернете о том, оцинкован ли его кузов с завода.