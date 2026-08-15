Новый автодом Vantech CORDE Leaves 4WD: дизель, полный привод и салон как в квартире

Фото: Vantech

Компания Vantech представила новую полноприводную версию флагманского кемпера CORDE Leaves. Автодом создан на базе Isuzu Travio и сочетает дизельный двигатель с полным приводом, просторным жилым салоном и большим набором бытового оборудования. Стоимость CORDE Leaves 4WD в Японии составляет 13,23 млн иен, а публичная премьера состоится на выставке ALL Kanto Campervan Show 2026 в начале осени.

Японский бренд Vantech специализируется на кемперах для японского рынка, а CORDE Leaves является одной из флагманских моделей компании. Новая версия 4WD стала дальнейшим развитием этой концепции: к уже имеющимся возможностям кемпера добавили полный привод, рассчитанный на эксплуатацию в условиях, где обычному заднеприводному автомобилю может не хватать тяги.

Фото: Vantech

Новый автодом CORDE Leaves 4WD построен на базе Isuzu Travio. Габариты автодома составляют 4980 мм в длину, 1990 мм в ширину и 2870 мм в высоту. Кузов жилого модуля выполнен из стеклопластика. Снаружи предусмотрены выдвижная боковая палатка и дополнительный ящик в заднем бампере.

Внутри установлены деревянная отделка, напольное покрытие и система освещения. Жилая зона включает угловой диван и складной стол, а кухня оборудована двумя газовыми конфорками, раковиной и вытяжкой. В список оснащения также входят кондиционер, телевизор, холодильник объемом 83 литра, микроволновая печь и подогрев пола.

Фото: Vantech

Для ночлега предусмотрены два основных места. Передняя часть салона оборудована выдвижной двуспальной кроватью, а задняя зона трансформируется в спальное место после складывания стола и дивана. Всего кемпер рассчитан на ночевку до пяти человек.

Отдельное внимание Vantech уделила автономному электроснабжению. CORDE Leaves 4WD получил фирменную вспомогательную аккумуляторную систему ILiS ME, которую можно заряжать от установленной на крыше солнечной панели мощностью 1090 Вт. Это позволяет использовать в салоне различные бытовые приборы без постоянной зависимости от внешнего источника электричества.

Главным изменением новой версии стал полный привод. В сочетании с дизельным двигателем Isuzu он должен расширить возможности кемпера при поездках на природу, сохранив при этом уровень оснащения, характерный для более крупных автодомов.

Цена CORDE Leaves 4WD в Японии составляет 13,23 млн иен (при пересчете на российскую валюту по текущему курсу – около 7 млн рублей). В первых числах сентября 2026 года автомобиль покажут на ALL Kanto Campervan Show, где посетители смогут впервые увидеть новую версию кемпера вживую.