Малоизвестный аналог Lada Largus Cross от Chevrolet пережил точечное обновление

Обновленный Chevrolet Spin

Компактвэн Spin появился в линейке компании Chevrolet еще в 2012 году. Машина, по формату похожая на наш Lada Largus Cross, была адресована рынку Латинской Америки, где пришла на смену модели Meriva. С тех пор «Спин» успешно продается в этом регионе и недавно прошла через точечное обновление, которое привело к расширению доступных для нее функций и изменению цен.

В модернизированном субкомпактном минивэне 5-местный салон будут продавать не только в базовых комплектациях, но и более дорогих, в которых ранее машина была доступна только с 7-местной компоновкой кресел. В сокращенной конфигурации объем багажного отделения Chevrolet Spin достигает 756 литров, что заметно повышает его универсальность.

Из заметных внешних перемен выделяются только колесные диски. «Катки» нового дизайна с более близко расположенными спицами будут окрашены в серебристый или графитовый цвет в зависимости от выбранной комплектации.

Под капотом ничего не поменялось. Семейный Chevrolet продолжит продаваться на южноамериканском авторынке с действующим 1,8-литровым атмосферным мотором Flex, выдающим 111 лошадиных сил при работе на этаноле и 106 л.с. при использовании бензина. Сочетаться ему предстоит как с «механикой», так и с «автоматом» (обе шестиступенчатые).

В расширенный пакет опций машины войдут такие функции как климат-контроль, датчики дождя и света, а также более дорогие материалы отделки салона.

Интерьер обновленного Chevrolet Spin

В самой дорогой комплектации Spin разживется системой ADAS, включающей в себя такие важные функции безопасности, как система предупреждения о столкновениях, автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон и автоматическое переключение дальнего света. Кроме того, такие машины получат индукционное зарядное устройство.

С запуском нового Chevrolet Spin машина немного подорожает. Начальная цена составит 119 тысяч 990 бразильских реалов (1 миллион 800 тысяч рублей), а в самой дорогой комплектации стоимость автомобиля достигнет 165 тысяч 590 реалов (2 миллиона 500 тысяч рублей).