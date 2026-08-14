Mitsubishi Pajero io может вернуться в виде небольшого внедорожника с гибридной установкой

Рендер: Apollo News Service

Компания Mitsubishi готовится вернуть на рынок имя Pajero – мировая премьера нового флагманского внедорожника запланирована на осень 2026 года. Возрождение легендарного названия вновь привлекло внимание к моделям, которые когда-то входили в семейство Pajero. Среди них был компактный Pajero io, сочетавший сравнительно небольшие размеры с конструкцией и возможностями настоящего внедорожника.

Mitsubishi Pajero io дебютировал в 1998 году как компактный внедорожник, созданный с оглядкой на более крупные модели семейства Pajero. Автомобиль получил рамную конструкцию и в отдельных комплектациях систему полного привода Super Select 4WD. Модель выпускалась в период, когда Mitsubishi развивала сразу несколько автомобилей под именем Pajero, включая Pajero Mini и Pajero Junior.

В нынешнем модельном ряду Mitsubishi такой автомобиль занял бы довольно необычное место. Компания предлагает кроссоверы Exforce, Eclipse Cross и Outlander, однако компактного внедорожника с акцентом на проходимость в линейке нет. На этом фоне идея возрождения Pajero io могла бы оказаться интересной альтернативой городским кроссоверам.

Ориентиром для такой модели может служить Suzuki Jimny – один из немногих компактных автомобилей, который сохранил выраженную внедорожную направленность. Современный Pajero io мог бы получить более крупный кузов длиной около 4,2–4,4 метра, сохранив при этом характерные пропорции небольшого внедорожника.

Рендер: Apollo News Service

Предполагаемый дизайн в рамках компьютерного рендера (изображение независимых художников выше) развивает актуальную стилистику Mitsubishi. Кузов сохраняет квадратные очертания, а передняя часть получает элементы фирменной концепции Dynamic Shield. Узкие светодиодные фары сочетаются с вертикальными световыми элементами, формируя более современный и массивный облик.

Боковины также выполнены с расчетом на сочетание внедорожного характера и городской эксплуатации. Утопленные дверные ручки и более аккуратные поверхности кузова должны сделать автомобиль визуально современнее, тогда как увеличенный клиренс и квадратный кузов сохраняют связь с классическими представителями семейства Pajero.

Потенциальная силовая установка машины, как и она сама, остается предметом спекуляций. В качестве одного из вариантов рассматривается гибридная или подключаемая гибридная система на базе 1,6-литрового бензинового двигателя. Такой подход позволил бы совместить приемлемый расход топлива с необходимыми характеристиками для автомобиля, ориентированного не только на городскую эксплуатацию.

Однако рассчитывать на появление Pajero io в ближайшее время пока рано. Mitsubishi Motors официально объявила лишь о возвращении самого Pajero, тогда как разработка компактной производной модели не подтверждена. Упоминание Pajero Mini, Pajero Junior и Pajero io в своих материалах, посвященных истории бренда, также само по себе не означает, что компания собирается возрождать эти названия.