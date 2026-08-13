Genesis GV90: новый флагманский электрокроссовер готовится бросить вызов Maybach

Рендер: NYMammoth

Genesis GV90 станет крупнейшей и самой роскошной моделью в линейке корейского премиального бренда. Перед официальной презентацией автомобиля появились новые рендеры, созданные на основе последних шпионских фотографий тестовых прототипов. Изображения позволяют оценить возможный облик серийного электрокроссовера, который должен занять место флагмана Genesis и конкурировать с представителями высшего класса.

Genesis GV90 станет первым полноразмерным электрическим внедорожником марки и расширит линейку бренда за пределы существующих моделей GV70 и GV80. Автомобиль должен стать развитием стратегии Genesis по переходу к электрифицированным моделям премиального сегмента. В основе GV90 будет лежать новая электрическая архитектура Hyundai Motor Group, созданная для автомобилей следующего поколения.

Новые рендеры Genesis GV90 подготовила компания New York Mammoth, специализирующаяся на цифровой визуализации автомобилей. На изображениях показан автомобиль в атмосфере премиального выставочного зала.

Рендер: NYMammoth

Судя по опубликованой визуализации, задняя часть GV90 будет выполнена в фирменном стиле Genesis. В верхней части двери багажника разместится надпись «GENESIS», а ниже расположится обозначение модели «GV90». Узкие светодиодные фонари пройдут практически по всей ширине кузова и сформируют характерную двухсекционную световую графику марки. Нижняя часть бампера получит хромированный элемент, который подчеркнет премиальный статус автомобиля.

Кузов будет выполнен с акцентом на плавные линии и массивные пропорции, а линия крыши отличится мягким изгибом.

Передняя часть получит крупную решетку радиатора с ромбовидным рисунком, несмотря на электрическую силовую установку. Над ней расположена широкая светодиодная оптика в фирменном стиле Genesis с двумя горизонтальными элементами. Крупная эмблема бренда будет установлена в центре капота, а сочетание золотистого кузова и черной крыши создаст образ автомобиля премиального класса.

Фото: соцсети

Ранее стало известно, что Genesis GV90 прошел сертификацию в США. В документах упоминаются три варианта исполнения: шестиместная версия с 22-дюймовыми колесами, шестиместная модификация с 24-дюймовыми колесами и семиместный вариант с 22-дюймовыми дисками.

Заявленный запас хода электрокроссовера составляет 481 км в смешанном цикле. Емкость аккумуляторной батареи достигает 123,5 кВт/ч, а снаряженная масса автомобиля находится в диапазоне от 3030 до 3060 кг.

Силовая установка GV90 будет состоять из двух электромоторов. Передний двигатель развивает 326 л.с., а задний – 340 л.с. Совокупные характеристики системы пока официально не раскрыты.

Автомобиль построят на новой электрической платформе Hyundai Motor Group eM, разработанной в рамках архитектуры Integrated Modular Architecture. Она предусматривает унификацию основных компонентов, включая аккумуляторные системы и электромоторы, для различных моделей концерна.

Среди особенностей GV90 ожидаются подруливающие задние колеса, пневматическая подвеска и новое поколение мультимедийной системы. Эти технологии должны вывести модель на новый уровень по сравнению с нынешними автомобилями Genesis.

Официальная премьера Genesis GV90 запланирована на 9 сентября.

Не так давно мы рассказывали, что цена нового флагманского кроссовера премиального суббренда Hyundai может составить порядка 100 тысяч долларов (при пересчете на российскую валюту около 8,3 млн рублей по нынешнему курсу).