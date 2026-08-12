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Suzuki Cappuccino может вернуться в 2027 году с 150-сильным турбомотором

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Suzuki готовит возрождение Cappuccino с двигателем Toyota и автоматической коробкой

Suzuki Cappuccino может вернуться в 2027 году с 150-сильным турбомотором
Неофициальный рендер нового Suzuki Cappucino

Suzuki может вернуть в модельный ряд двухместный спортивный автомобиль Cappuccino, производство которого завершилось почти три десятилетия назад. Новая модель должна заметно отличаться от оригинала: вместо компактного 660-кубового двигателя ожидается более крупный 1,3-литровый турбомотор. Автомобиль также станет крупнее и получит современное оснащение, включая электропривод мягкого верха. Если проект будет реализован, Cappuccino окажется в одном сегменте с такими моделями, как Mazda MX-5.

Suzuki Cappuccino выпускался с 1991 по 1998 год и относился к категории японских кей-каров. Двухместный автомобиль получил компактный кузов, переднее расположение двигателя и задний привод, а его небольшой вес позволял добиться спортивного характера без крупного двигателя. Модель стала одной из наиболее известных японских машин класса кей-спорткар.

Новая версия сохранит ключевую дизайнерскую черту оригинала – длинный капот, но получит современную светотехнику. Переднюю часть могут оформить острые светодиодные фары и дневные ходовые огни, соединенные с горизонтальной решеткой. Более динамичный бампер и выраженные боковые линии должны подчеркнуть спортивный характер двухместного автомобиля.

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Проект связывают с сотрудничеством Suzuki, Toyota и Daihatsu. Более того, представители Suzuki ранее говорили о значимости Cappuccino для марки и не исключали возможности возвращения модели. Японские источники утверждают, что новое поколение может появиться в 2027 году.

Одним из главных отличий от оригинала станет размер. Ожидается, что длина нового Cappuccino составит около 4 метров, а ширина – от 1700 до 1730 мм. Таким образом, автомобиль перестанет относиться к классическим кей-карам и получит больше пространства для технических компонентов и современного оборудования.

Для автомобиля также могут предусмотреть мягкий верх с электрическим приводом. Это решение должно сделать эксплуатацию родстера удобнее, сохранив возможность быстро трансформировать салон в открытый.

Оригинальный Cappuccino использовал 660-кубовый турбированный двигатель и благодаря небольшой массе обладал динамикой, которую можно было сопоставлять с более крупными спортивными автомобилями. Новый автомобиль будет построен по другой формуле – более мощный мотор, увеличенные размеры и современное оснащение должны позволить ему конкурировать уже с полноценными компактными спорткарами.

По информации японских инсайдеров, Cappuccino получит 1,3-литровый трехцилиндровый турбодвигатель, разработанный при участии Toyota. Заявленная мощность должна составить 150 л.с. В пару двигателю прочат 6-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Главным соперником для возрожденного Cappuccino может стать Mazda MX-5, которая также сейчас готовится к официальному дебюту в новом поколении.

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Фото:Соцсети

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