Suzuki Spacia Base обновят в декабре 2026 года: компактный фургон станет мягким гибридом

Suzuki готовит обновление легкого коммерческого Spacia Base, который пока остается единственной моделью семейства на платформе предыдущего поколения. После обновления базовой Spacia, Spacia Custom и Spacia Gear очередь должна дойти до коммерческой версии, ориентированной не только на перевозку грузов, но и на отдых. Главными изменениями станут современное оборудование безопасности и новая силовая установка. По имеющимся сведениям, премьера обновленного Spacia Base ожидается в декабре 2026 года.

Suzuki Spacia Base дебютировал в 2022 году как легкий коммерческий автомобиль на базе предыдущего поколения Spacia. Модель получила увеличенный грузовой отсек и систему Multi Board, позволяющую по-разному организовать внутреннее пространство. Благодаря такой конструкции автомобиль подходит не только для работы, но и для ночевок, кемпинга и других вариантов активного отдыха.

Обновление Spacia Base выглядит логичным продолжением модернизации всего семейства. Базовая Spacia и Spacia Custom перешли на новое поколение в ноябре 2023 года, а Spacia Gear получила аналогичное обновление в сентябре 2024-го. Коммерческий вариант пока сохраняет прежнюю техническую основу, однако, согласно имеющимся сведениям, ситуация должна измениться в конце 2026 года.

Одним из главных нововведений станет комплекс безопасности. Вместо системы Dual Camera Brake Support, которой оснащается нынешний автомобиль, ожидается установка более современной системы Dual Sensor Brake Support II, знакомой по последним версиям семейства Spacia.

Серьезные изменения могут затронуть и силовую установку. Ожидается, что Spacia Base получит мягкую гибридную систему, аналогичную той, которая уже используется на обновленных пассажирских версиях модели. Конкретные характеристики двигателя и гибридного оборудования пока не раскрыты.

Практичность останется главным преимуществом коммерческой версии. Большой грузовой отсек должен сохранить возможность трансформации с помощью системы Multi Board. Ее элементы позволяют разделять пространство, организовывать грузовую площадку и создавать дополнительные варианты размещения внутри автомобиля. В зависимости от конфигурации пространство можно использовать в качестве рабочей зоны или спального места.

Обновление также позволит Spacia Base лучше конкурировать с Honda N-VAN. У модели Honda есть собственное преимущество в виде центральной стойки, отсутствующей со стороны пассажира, что упрощает погрузку крупногабаритных предметов. Suzuki делает ставку на другой набор качеств – комфорт легкового автомобиля, трансформируемый салон и возможность использовать машину для отдыха.

Для покупателей коммерческого транспорта важны и эксплуатационные расходы. Spacia Base относится к категории легких коммерческих автомобилей, а первый технический осмотр для таких машин проводится через два года. Это позволяет снизить часть расходов по сравнению с некоторыми легковыми автомобилями и делает модель интересной для тех, кто хочет использовать одну машину и для работы, и в личных целях.

По имеющимся сведениям, обновленный Suzuki Spacia Base должен дебютировать примерно в декабре 2026 года. Ожидается небольшое увеличение цены относительно нынешней модели, что должно быть связано с внедрением нового оборудования безопасности и мягкой гибридной системы. Официальные характеристики, комплектации и стоимость пока не объявлены.