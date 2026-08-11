Mitsubishi Flying Pug на базе Pajero Junior выставят на аукцион

Фото: Mecum

В сентябре 2026 года на аукционе в Нэшвилле выставят необычный Mitsubishi Flying Pug, созданный на базе компактного Pajero Junior. Редкая модель появилась в 1997 году как попытка японской марки объединить внедорожную технику с ретро-дизайном. Mitsubishi рассчитывала выпустить 1000 таких автомобилей, однако покупатели встретили необычный проект без особого энтузиазма – до серийного производства дошли только 139 экземпляров. Теперь один из них получил шанс перейти в руки нового владельца.

Mitsubishi Pajero Junior выпускался в Японии с 1995 по 1998 год и занимал промежуточное положение между кей-карами и более крупными внедорожниками Pajero. Модель получила более крупный и мощный двигатель, чем автомобили, подпадающие под японские ограничения для кей-каров. Flying Pug стал одной из самых необычных версий Pajero Junior и отличался от исходной модели полностью переработанной внешностью.

Внешность Flying Pug была главным элементом проекта. Вместо привычного для Pajero Junior дизайна автомобиль получил кузов в ретро-стилистике, который напоминает классические лондонские такси. При этом конструкция самого внедорожника сохранилась – автомобиль получил высокий дорожный просвет и полный привод.

Основой послужил Mitsubishi Pajero Junior, который выпускался исключительно для японского рынка. Под капотом находился 1,1-литровый бензиновый двигатель мощностью 80 л.с. В паре с ним работали трехступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода.

Фото: Mecum

Flying Pug появился в 1997 году, когда Mitsubishi рассчитывала заинтересовать необычным дизайном достаточно широкую аудиторию. Планировалось собрать 1000 автомобилей, но фактический объем производства оказался значительно меньше. В итоге было выпущено всего 139 экземпляров, что сегодня делает модель редким представителем истории Mitsubishi.

Несмотря на экстравагантную внешность, оснащение Flying Pug нельзя назвать примитивным. В стандартное оборудование входили кондиционер, электрические стеклоподъемники, дисковые тормоза, радиоприемник, тонированные задние стекла и легкосплавные колесные диски. Задние сиденья получили складывающиеся спинки, что добавляло практичности небольшому автомобилю.

Фото: Mecum

Внешние изменения сделали Flying Pug совершенно непохожим на обычный Pajero Junior. Передняя часть получила характерные ретро-элементы, а кузов стал напоминать компактный автомобиль из другой эпохи. При этом техническая основа осталась связана с небольшим японским внедорожником.

Теперь один из 139 произведенных Flying Pug выставят на торги в Нэшвилле (США). Аукцион состоится в сентябре 2026 года, а автомобиль уже представлен в каталоге Mecum Auctions.