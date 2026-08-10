Suzuki Jimny превратили в несуществующий 600-сильный спорткар с V8: рендеры

Рендер: ilgiornaledigitale

Что будет, если отказаться от внедорожной природы Suzuki Jimny и попытаться превратить его в компактный спортивный автомобиль?

Авторы нового цифрового проекта предложили свой ответ, сохранив узнаваемый квадратный силуэт Jimny, но радикально изменив пропорции, кузов и техническую начинку. В результате появился виртуальный Jimny Sport с двухтурбинным V8, полным приводом и оснащением, больше напоминающим суперкар, чем серийный японский внедорожник.

Suzuki Jimny ведет свою историю с 1970 года, когда появился первый компактный внедорожник марки с рамной конструкцией и полным приводом. За несколько поколений модель сохранила компактные размеры, узнаваемый угловатый кузов и ориентацию на эксплуатацию вне асфальта, став одной из наиболее известных небольших машин такого типа. Нынешнее поколение Jimny дебютировало в 2018 году и сохранило рамную архитектуру, зависимые мосты и систему полного привода AllGrip Pro, а позднее семейство пополнилось пятидверной версией.

Представленный Jimny Sport (заглавное изображение) не имеет отношения к официальным разработкам Suzuki. Это независимая цифровая визуализация, авторы которой решили представить максимально экстремальную версию компактного внедорожника. Поэтому характеристики и технические решения проекта нельзя воспринимать как информацию о будущей серийной модели.

Главное изменение касается пропорций кузова. Вместо высокого и узкого внедорожника на рендере показан низкий и значительно более широкий автомобиль с уменьшенным дорожным просветом и расширенной колеей. При этом узнаваемый силуэт Jimny сохранился, благодаря чему виртуальный спорткар все еще можно без труда узнать.

Передняя часть получила крупную черную решетку радиатора, а круглые фары сохранили характерную для модели форму, хотя их начинка стала светодиодной. На капоте появились крупные воздухозаборники. Дополняют образ 20-дюймовые кованые колеса с высокопроизводительными шинами.

Рендер: ilgiornaledigitale

В оформлении кузова широко используется карбон. Из этого материала на рендере выполнены передний сплиттер, боковые юбки, задний диффузор и ряд других элементов. Сзади установлен небольшой фиксированный спойлер. Традиционные темные наружные накладки Jimny заменены карбоновыми деталями, а дверям добавлены выдвижные ручки.

Еще более серьезная фантазия скрывается под кузовом. Авторы проекта предусмотрели 4-литровый V8 с двумя турбокомпрессорами, который должен развивать более 600 л.с. Двигатель в виртуальной конструкции расположен по центру кузова, что потребовало бы практически полной переработки серийной архитектуры Jimny.

Силовой агрегат должен работать вместе с полным приводом. В качестве основы авторы рендера использовали идею системы AllGrip Pro, дополнив ее дифференциалами повышенного трения на обеих осях.

Подвеска также далека от стандартной конструкции Jimny. В проекте предусмотрена адаптивная пневматическая система с тремя режимами – Comfort, Sport и Track. За замедление автомобиля должны отвечать карбон-керамические тормоза с шестипоршневыми суппортами.

Весь проект остается исключительно дизайнерской фантазией. Suzuki не заявляла о разработке Jimny Sport, не подтверждала установку V8 и не анонсировала спортивную модификацию с подобными характеристиками. И вряд ли такой автомобиль когда-нибудь на этой пойдет.

Так что 600-сильный Jimny с двухтурбинным V8 стоит воспринимать как необычный эксперимент с возможностями цифрового дизайна.