Lexus готовит новый LS после 2028 года: флагман может получить гибридную и электрическую версию

Рендер: Apollo News Service

Lexus пока не раскрывает планы по серийному преемнику нынешнего LS, однако представленные на японском автосалоне концепты показали, в каком направлении компания может развивать свой флагман.

Вместо одной традиционной модели марка рассматривает более широкое представление о роскошном автомобиле, способном сочетать разные типы кузова и варианты компоновки салона. Если этот подход будет перенесен на серийные машины, следующий LS может заметно отличаться от привычного седана как внешностью, так и силовой установкой.

Lexus LS появился в 1989 году и стал флагманским седаном японской марки, ориентированным на конкуренцию с представительскими автомобилями премиум-класса. Нынешнее пятое поколение модели дебютировало в 2017 году и получило 3,5-литровые бензиновые и гибридные силовые установки в зависимости от версии рынка. За время существования LS сохранил статус главной представительской модели Lexus, хотя предпочтения покупателей в сегменте роскошных автомобилей постепенно смещаются в сторону кроссоверов и более просторных кузовов.

Главным поводом для разговоров о будущем LS стал концепт LS Concept, представленный на японском автосалоне 2025 года. Его необычная шестиколесная компоновка вызвала вопросы о том, действительно ли Lexus собирается превратить флагманский седан в минивэн.

Однако сама концепция указывает на более широкий замысел. Lexus использовал обозначение LS для автомобиля с принципиально иной архитектурой салона, где основное внимание уделено пространству для пассажиров заднего ряда, удобству посадки и высадки и формированию своеобразного «мобильного салона».

В таком случае шестиколесный концепт нельзя рассматривать как прямой прототип будущего серийного минивэна LS. Он скорее демонстрирует возможный вариант развития идеи роскошного флагманского автомобиля.

Рендер: Apollo News Service

Дополнительным аргументом в пользу такого подхода стал LS Coupe Concept, также показанный на том же автосалоне. Два автомобиля с совершенно разной архитектурой позволяют предположить, что Lexus рассматривает LS как более широкое семейство флагманских моделей, а не как автомобиль, жестко привязанный к одному типу кузова.

Это оставляет возможность для сохранения традиционного седана. Если такая версия действительно появится, ей предстоит стать более современной интерпретацией привычного LS, а не просто очередным обновлением нынешней модели.

Серьезные изменения могут затронуть и силовые установки. Сегодня LS предлагается с 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом и 3,5-литровой гибридной системой. Для следующего поколения рассматривается переход к более современной электрификации.

Одним из вариантов называют гибридную установку нового поколения, которая должна сделать автомобиль еще тише и эффективнее. Другим направлением может стать полностью электрическая версия. Для флагманского Lexus такой вариант позволил бы сделать акцент на плавности хода, бесшумности и электрической тяге.

Официальных характеристик будущего автомобиля пока нет, поэтому говорить о конкретной мощности, запасе хода или технической архитектуре преждевременно. Lexus также не подтвердил, что представленные концепты напрямую станут основой серийного LS.

Пока известно лишь то, что появление следующего поколения ожидается не ранее 2028 года. К этому моменту подход Lexus к флагманской модели может существенно измениться.