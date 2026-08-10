Mitsubishi готовит компактную модель для конкуренции с Suzuki Jimny

Рендер: Kuruma-News

Mitsubishi, судя по сообщениям японской прессы, рассматривает возможность превратить возвращение Pajero в начало полноценного расширения семейства внедорожников. После флагманской модели, премьера которой запланирована на осень 2026 года, в линейке могут появиться более компактные автомобили, включая модель, сопоставимую по размерам с Toyota RAV4 или Mazda CX-5.

Еще одним этапом станет возможное возрождение Pajero Mini – небольшого внедорожника в формате японского кей-кара, который способен напрямую соперничать с Suzuki Jimny на внутреннем рынке.

Mitsubishi Pajero появился как самостоятельная модель в начале 1980-х годов и за годы производства превратился в один из самых известных внедорожников марки. В разные периоды семейство включало не только основной Pajero, но и более компактные Pajero Junior, Pajero iO и Pajero Mini, причем последний выпускался в Японии в формате кей-кара. За всю историю модели было продано около 3,25 млн автомобилей, а спортивная репутация Pajero во многом связана с 12 победами в ралли «Дакар».

Официально Mitsubishi пока подтвердила только сам факт подготовки нового флагманского Pajero. Его мировая премьера должна состояться осенью 2026 года, примерно через пять лет после завершения международных продаж предыдущего поколения.

Основой нового внедорожника станет рамная конструкция пикапа Triton, известного на некоторых рынках как L200. При этом Mitsubishi разработала для Pajero собственную кабину, а также переднюю и заднюю подвески.

Компания заявляет о серьезной переработке шасси. В частности, поперечное сечение рамы увеличено на 65%, жесткость на изгиб выросла на 60%, а жесткость на кручение – на 40% по сравнению с предыдущим поколением. Однако полные технические характеристики нового Pajero производитель пока не раскрыл.

Именно дальнейшее развитие семейства пока остается на уровне сообщений японских СМИ. Согласно опубликованной информации, после большого Pajero Mitsubishi может представить компактный внедорожник, который по размерам окажется сопоставим с Toyota RAV4 или Mazda CX-5.

Предполагается сделать более серьезным автомобилем для бездорожья, чем многие представители этого класса. В качестве технической основы рассматриваются специальная платформа и компоненты от Outlander, однако Mitsubishi пока официально не подтвердила этот проект.

Еще более компактной моделью может стать новый Pajero Mini. Если планы будут реализованы, автомобиль получит формат японского кей-кара и окажется значительно меньше будущего Pajero.

Как раз здесь у Mitsubishi может появиться возможность выйти на прямую конкуренцию с Suzuki Jimny. В отличие от обычных компактных кроссоверов, такой автомобиль должен сочетать небольшие габариты с выраженной внедорожной направленностью.

Впрочем, пока говорить о полноценном семействе Pajero преждевременно. Mitsubishi официально подтвердила планы только в отношении флагманской модели, тогда как сроки появления компактного Pajero и Pajero Mini основаны на сообщениях японской прессы.

При этом сама стратегия марки предусматривает масштабное обновление модельного ряда. В мае 2026 года Mitsubishi представила план, предусматривающий выпуск 13 новых продуктов в течение шести лет и инвестиции в размере 1 трлн иен, или около 5,4 млрд евро, к 2029 году. Возвращение Pajero должно стать одной из ключевых частей этой программы.

Если слухи окажутся правдивыми, компактная версия Pajero может появиться в 2028 или 2029 году, тогда как возможное возрождение Pajero Mini ожидается примерно к 2030 году.