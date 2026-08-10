Mitsubishi представила альтернативный ASX: электрический хэтчбек VR-e с китайскими корнями

Фото: Mitsubishi

Компания Mitsubishi официально представила для австралийского рынка новый электрический ASX VR-e, который существенно отличается от одноименного бензинового кроссовера, уже знакомого покупателям. В основе новинки лежит модель Foxtron Bria, разработанная тайваньской компанией Foxtron, а японский автопроизводитель адаптировал автомобиль для рынков Австралии и Новой Зеландии. Продажи ASX VR-e должны начаться в конце 2026 года, причем модель предложат с задним или полным приводом и несколькими уровнями оснащения.

Название ASX уже использовалось Mitsubishi для компактного кроссовера, который появился на мировых рынках в 2010 году и в разных странах продавался под различными обозначениями. Модель стала одним из наиболее доступных кроссоверов марки и занимала нишу между небольшими городскими автомобилями и более крупными внедорожниками. При этом новый ASX VR-e не является следующим поколением этого автомобиля и технически не связан с нынешним бензиновым ASX.

Несмотря на знакомое название, ASX VR-e представляет собой совершенно другой автомобиль. Mitsubishi взяла за основу электрическую модель Foxtron Bria, разработанную автомобильным подразделением Foxconn, известного производителя электроники. После этого инженеры Mitsubishi провели локальные испытания и внесли изменения, рассчитанные прежде всего на требования австралийского и новозеландского рынков.

Само обозначение VR-e связано с историей Mitsubishi. По словам компании, индекс VR отсылает к спортивному Galant VR-4, выпускавшемуся с 1987 по 2002 год. В оригинальном автомобиле VR-4 означало Viscous Realtime 4WD и относилось к системе полного привода.

Фото: Mitsubishi

У нового электромобиля конструкция уже иная. В базовом варианте ASX VR-e ожидается задний привод с одним электромотором, тогда как более мощная версия получит два двигателя и полный привод. Для австралийского рынка заявлены четыре комплектации – LS, Aspire, Exceed и GSR.

По внешности Mitsubishi изменила исходную модель достаточно умеренно. Передняя часть получила фирменный логотип, надпись «MITSUBISHI» и переработанную графику дневных ходовых огней. Также используется S-образный воздуховод для управления потоками воздуха и активные заслонки решетки радиатора, которые должны способствовать улучшению аэродинамики.

Основные изменения в салоне также сводятся к адаптации исходного автомобиля под марку Mitsubishi. На рулевом колесе появилась соответствующая эмблема, а расположение рычага переключения передач было изменено с учетом праворульной версии для местного рынка.

Список оснащения будет включать достаточно современное оборудование. Среди доступных опций заявлены 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, 9,2-дюймовая цифровая приборная панель, электроприводы передних сидений, камера кругового обзора, стеклянная крыша и подсветка салона.

Фото: Foxtron

Техническая начинка у ASX VR-e напрямую связана с Foxtron Bria. Заднеприводная версия оснащается электромотором мощностью 171 кВт, а полноприводная получает два двигателя суммарной мощностью 298 кВт. Разгон до 100 км/ч занимает соответственно 6,8 и 3,9 секунды.

Обе версии используют литий-железо-фосфатную батарею емкостью 57,5 кВт/ч. Для Bria заявлен запас хода 516 км в заднеприводной версии и 466 км с полным приводом по циклу NEDC. Для австралийского рынка, где применяется более строгий стандарт WLTP, ожидаемые показатели составят около 430 и 400 км соответственно.

Батарея поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 134 кВт. С 10 до 80% ее можно зарядить менее чем за 30 минут.

По размерам ASX VR-e относится к компактному классу. Длина автомобиля составляет 4315 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1535 мм, а колесная база достигает 2800 мм. Таким образом, электромобиль оказался немного короче Toyota Corolla, но при этом отличается довольно большой для своего класса колесной базой.

Стоимость Mitsubishi пока не объявила. Ожидается, что на австралийском рынке ASX VR-e будет конкурировать с компактными электромобилями, включая MG 4 и BYD Dolphin, а стартовая цена может оказаться в районе 40 000 австралийских долларов (около 2,3 млн рублей по текущему курсу). Точные характеристики комплектаций и цены Mitsubishi обещает раскрыть ближе к началу продаж в конце 2026 года.