В Германии разработали новый кемпер Roadstar XL Evo на базе Mercedes Sprinter

Компания Pössl расширила семейство кемперов X-Line, представив новую модель Roadstar XL Evo. Новинка построена на базе Mercedes-Benz Sprinter с увеличенной колесной базой и почти семиметровым кузовом, что позволило заметно увеличить внутреннее пространство без изменения общей концепции автомобиля. Кемпер ориентирован на путешествия вдвоем, предлагая вместительный грузовой отсек, современное оснащение и широкий набор опций для автономных поездок.
Линейка Pössl X-Line появилась как более премиальная серия кемперов немецкого производителя, созданная на базе Mercedes-Benz Sprinter. Ранее в нее входили модели Roadstar X и Roadstar XT, отличавшиеся компактными размерами и продуманной организацией жилого пространства. Новый Roadstar XL Evo стал самым крупным представителем семейства, сохранив фирменную концепцию, но предложив больше полезного объема.
Главным отличием Roadstar XL Evo от предыдущих моделей стала увеличенная колесная база и возросшая до 6,97 метра длина кузова. Дополнительное пространство позволило конструкторам отказаться от максимально плотной компоновки, благодаря чему салон стал заметно просторнее и удобнее для повседневного использования.
Одной из ключевых особенностей кемпера стала электрическая продольная откидная кровать, расположенная в задней части. В дневном положении она освобождает объемный багажный отсек, в котором можно перевозить велосипеды, кемпинговую мебель и другое крупногабаритное снаряжение. На ночь кровать автоматически опускается, превращая пространство в полноценную спальню для двух человек.
Изменения затронули и жилую зону. Кухонный блок получил увеличенную рабочую поверхность и дополнительные места для хранения, а компактный санузел разместили напротив. При этом душ и туалет можно использовать раздельно, что делает планировку более удобной. Интерьер выполнен с использованием мебели под дуб Halifax, дополнен непрямой светодиодной подсветкой и современными шкафами.
В основу кемпера лег Mercedes-Benz Sprinter с 2-литровым четырехцилиндровым турбодизелем мощностью 190 лошадиных сил. Габариты модели составляют 6970 мм в длину, 2020 мм в ширину и около 2850 мм в высоту. В стандартной комплектации предусмотрены три посадочных места и два полноценных спальных места.
Покупателям предложат несколько вариантов компоновки салона, включая версии с одноместным креслом или двухместным диваном. Уже в базовое оснащение входят литиевая аккумуляторная батарея, дизельный отопитель с электрическим режимом работы и многочисленные отсеки для хранения вещей.
Для длительных автономных путешествий предусмотрен дополнительный пакет оборудования. Он включает вторую литиевую батарею, солнечные панели, инвертор, а также ряд опций, среди которых раздельный туалет, наружный душ, дополнительное спальное место и электрическая выдвижная ступенька.
Стоимость Pössl Roadstar XL Evo в Германии начинается от 104 тысяч 999 евро (примерно 9,9 млн рублей). Полностью оснащенный вариант с расширенным набором оборудования оценивается более чем в 132 тысячи евро (порядка 12,4 млн рублей). Публичный дебют новинки состоится на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе.
Ранее мы рассказывали о том, что в Европе представили еще один необычный автодом с откидной кроватью и гаражом под названием Etrusco CV 640 PB+. Автодом получил электрическую откидную кровать и задний «гараж» для скутера или велосипедов, а самого его оценили в 62 тысячи евро (примерно 5,8 млн рублей).