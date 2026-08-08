В Германии разработали новый кемпер Roadstar XL Evo на базе Mercedes Sprinter

Фото: Pössl

Компания Pössl расширила семейство кемперов X-Line, представив новую модель Roadstar XL Evo. Новинка построена на базе Mercedes-Benz Sprinter с увеличенной колесной базой и почти семиметровым кузовом, что позволило заметно увеличить внутреннее пространство без изменения общей концепции автомобиля. Кемпер ориентирован на путешествия вдвоем, предлагая вместительный грузовой отсек, современное оснащение и широкий набор опций для автономных поездок.

Линейка Pössl X-Line появилась как более премиальная серия кемперов немецкого производителя, созданная на базе Mercedes-Benz Sprinter. Ранее в нее входили модели Roadstar X и Roadstar XT, отличавшиеся компактными размерами и продуманной организацией жилого пространства. Новый Roadstar XL Evo стал самым крупным представителем семейства, сохранив фирменную концепцию, но предложив больше полезного объема.

Фото: Pössl

Главным отличием Roadstar XL Evo от предыдущих моделей стала увеличенная колесная база и возросшая до 6,97 метра длина кузова. Дополнительное пространство позволило конструкторам отказаться от максимально плотной компоновки, благодаря чему салон стал заметно просторнее и удобнее для повседневного использования.

Одной из ключевых особенностей кемпера стала электрическая продольная откидная кровать, расположенная в задней части. В дневном положении она освобождает объемный багажный отсек, в котором можно перевозить велосипеды, кемпинговую мебель и другое крупногабаритное снаряжение. На ночь кровать автоматически опускается, превращая пространство в полноценную спальню для двух человек.

Фото: Pössl

Изменения затронули и жилую зону. Кухонный блок получил увеличенную рабочую поверхность и дополнительные места для хранения, а компактный санузел разместили напротив. При этом душ и туалет можно использовать раздельно, что делает планировку более удобной. Интерьер выполнен с использованием мебели под дуб Halifax, дополнен непрямой светодиодной подсветкой и современными шкафами.

В основу кемпера лег Mercedes-Benz Sprinter с 2-литровым четырехцилиндровым турбодизелем мощностью 190 лошадиных сил. Габариты модели составляют 6970 мм в длину, 2020 мм в ширину и около 2850 мм в высоту. В стандартной комплектации предусмотрены три посадочных места и два полноценных спальных места.

Покупателям предложат несколько вариантов компоновки салона, включая версии с одноместным креслом или двухместным диваном. Уже в базовое оснащение входят литиевая аккумуляторная батарея, дизельный отопитель с электрическим режимом работы и многочисленные отсеки для хранения вещей.

Фото: Pössl

Для длительных автономных путешествий предусмотрен дополнительный пакет оборудования. Он включает вторую литиевую батарею, солнечные панели, инвертор, а также ряд опций, среди которых раздельный туалет, наружный душ, дополнительное спальное место и электрическая выдвижная ступенька.

Стоимость Pössl Roadstar XL Evo в Германии начинается от 104 тысяч 999 евро (примерно 9,9 млн рублей). Полностью оснащенный вариант с расширенным набором оборудования оценивается более чем в 132 тысячи евро (порядка 12,4 млн рублей). Публичный дебют новинки состоится на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе.

Ранее мы рассказывали о том, что в Европе представили еще один необычный автодом с откидной кроватью и гаражом под названием Etrusco CV 640 PB+. Автодом получил электрическую откидную кровать и задний «гараж» для скутера или велосипедов, а самого его оценили в 62 тысячи евро (примерно 5,8 млн рублей).