В Европе представили необычный автодом с откидной кроватью и гаражом

Фото: Etrusco

Компания Etrusco представила новый кемпер-фургон CV 640 PB+, который получил необычную компоновку салона. Вместо традиционной стационарной кровати производитель установил электрическую откидную конструкцию, благодаря чему в задней части автомобиля удалось организовать один из самых вместительных багажных отсеков в своем классе.

Etrusco – европейский производитель автодомов, входящий в состав Erwin Hymer Group. Бренд специализируется на сравнительно доступных кемперах и автодомах, построенных преимущественно на базе Fiat Ducato, сочетая современные планировки с практичными решениями для путешествий.

Новый кемпер Etrusco CV 640 PB+ недавно пополнил серию Plus и впервые будет показан широкой публике на выставке Caravan Salon 2026 в Дюссельдорфе.

Коллаж: Daily-Motor

В отличие от большинства кемперов аналогичного класса, новинка отказалась от привычной стационарной кровати в кормовой части. Вместо нее производитель использовал электрическую откидную конструкцию, которая днем убирается под потолок, освобождая практически всю заднюю часть автомобиля.

Главным преимуществом такого решения стал большой грузовой отсек. Пока кровать поднята, владельцы получают просторный «гараж» размером до 73×111×180 сантиметров. В нем можно постоянно перевозить скутер, велосипеды, туристическое оборудование, спортивный инвентарь и другие крупногабаритные вещи без необходимости ежедневно освобождать место для подготовки спального места.

Фото: Etrusco

Вечером кровать опускается одним нажатием кнопки, превращая заднюю часть автомобиля в полноценную спальню.

Чтобы сделать компактный салон визуально просторнее, Etrusco оснастила автодом большим панорамным окном Skyview над кабиной. Дополнительное остекление обеспечивает больше естественного света и создает ощущение более открытого пространства.

Остальная компоновка также ориентирована на максимальную практичность. Обеденная зона получила увеличенный стол, светодиодные светильники можно размещать в разных точках салона, а компактная ванная комната оборудована окном и деревянным настилом в душевой зоне, что позволяет эффективнее использовать доступное пространство.

Для путешествий с семьей или друзьями производитель предлагает опциональную подъемную крышу. Она увеличивает количество спальных мест с двух до четырех, сохраняя при этом компактные размеры автомобиля.

Длина Etrusco CV 640 PB+ составляет 6,36 метра, ширина – 2,05 метра, а высота – 2,70 метра. По своим размерам новинка соответствует большинству современных кемперов на базе Fiat Ducato, оставаясь удобной для повседневной эксплуатации и парковки.

В стандартное оснащение входят холодильник объемом 84 литра с отдельной морозильной камерой, бак для чистой воды на 100 литров, резервуар для сточных вод объемом 90 литров, а также электрическая выдвижная ступенька.

Кроме того, автомобиль оснащается современными электронными ассистентами Fiat, включая систему автоматического экстренного торможения, распознавания дорожных знаков и контроль усталости водителя. За доплату доступны автоматическая коробка передач, дизельный отопитель и различные пакеты внешнего и внутреннего оформления.

Стоимость нового Etrusco CV 640 PB+ в Европе будет начинаться от 61 тысячи 999 евро (эквивалентно 5,5 миллионам рублей по сегодняшнему курсу).

***

Недавно мы рассказывали о другом, не менее интересном европейском проекте автодома, который разработала немецкая фирма Kompanja. Кемпер получил название Zwei L и базируется на шасси популярной коммерческой модели Citroen Jumper.