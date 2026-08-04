Mazda 3 и CX-30: подробности об их новых поколениях

Рендер: Digimods Design

Mazda продолжает готовить масштабное обновление своей модельной линейки. После дебюта нового поколения CX-5 компания, как ожидается, приступит к смене поколений Mazda 3 и CX-30. По информации инсайдеров, обе модели получат совершенно новый двигатель Skyactiv-Z, фирменную гибридную систему и обновленный дизайн.

Mazda 3 нынешнего поколения была представлена в 2019 году, а компактный кроссовер CX-30 дебютировал в том же году, заняв нишу между CX-3 и CX-5. Обе модели построены на общей платформе и традиционно развиваются параллельно, разделяя двигатели, технологии и дизайнерские решения.

Во время прошлогодней онлайн-конференции для инвесторов Mazda подтвердила, что кроссовер CX-30 ждет смена поколения в 2029 году. Хотя о новой Mazda 3 официально не упоминалось, японские СМИ считают, что обе модели будут обновлены одновременно, как это происходило и ранее.

Согласно опубликованным рендерам, следующая Mazda 3 сохранит фирменную философию дизайна KODO, однако получит более современную внешность. Автомобиль обзаведется широкой и низкой решеткой радиатора, выполненной в стиле нового поколения CX-5, более узкими фарами и визуально приземистой передней частью. Сзади появятся тонкие горизонтальные фонари, объединенные декоративной панелью с крупной надписью MAZDA.

Главной технической новинкой станет двигатель Skyactiv-Z нового поколения. По информации японских СМИ, он придет на смену нынешним агрегатам Skyactiv-G и будет сочетаться с собственной гибридной системой Mazda.

Ожидается, что новая силовая установка обеспечит более высокую тепловую эффективность, усовершенствованную систему управления процессом сгорания топлива и сниженный расход топлива. Кроме того, использование гибридной технологии позволит автомобилям соответствовать ужесточающимся экологическим требованиям мировых рынков.

Информации о салоне пока немного. Предполагается, что Mazda сохранит традиционно высокий уровень качества отделки, а интерьер нового поколения может получить дизайнерские и технологические решения, которые дебютировали в новом CX-5.

Двигатель Skyactiv-Z должен выйти на рынок в 2027 году, а с учетом длительного цикла разработки автомобилей Mazda премьера новых поколений Mazda 3 и CX-30 ожидается ориентировочно в 2029 году. Пока компания официально не раскрывала характеристики будущих моделей и не называла точные сроки их дебюта.